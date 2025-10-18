La Bourse de Paris résiste mieux que les places européennes et conclut sur un léger recul

La Bourse de Paris a terminé en léger recul vendredi 17 octobre, résistant mieux que les autres places européennes qui ont terminé en nette baisse dans un marché soucieux de la stabilité financière des banques régionales américaines.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40, qui a abandonné jusqu'à 1% en séance, a finalement conclu en retrait de 0,18%, lâchant 14,39 points à 8.174,20 points.

Vendredi 17 octobre, les inquiétudes après "les révélations de prêts défaillants" aux États-Unis ont ébranlé les marchés, a expliqué Patrick Munnelly, analyste de Tickmill Group.

La banque régionale américaine Zions Bancorporation a annoncé une perte considérable de 50 millions de dollars liée à des prêts de sa filiale californienne et Western Alliance a reconnu son exposition aux mêmes emprunteurs, précise l'analyste.

Les valeurs bancaires ont souffert. À Paris, BNP Paribas a cédé 3,96%, Crédit Agricole 2,45% et Société Générale 5,10%.

"Bien que cela concerne seulement deux petites banques, chacune valorisée à moins de 10 milliards de dollars, l'événement a inévitablement rappelé les tensions sur les banques régionales après la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) en mars 2023 et a ravivé les craintes concernant la qualité du crédit après une longue période de taux élevés et d'expansion du crédit privé", ont expliqué les économistes de Deutsche Bank.

Pour Emmanuel Auboyneau, gérant chez Amplegest, ces problèmes ne sont toutefois pas de nature "à provoquer une panique de marché mais cela rappelle des mauvais souvenirs aux marchés". "Il faut rester attentif", a-t-il dit.

Le CAC 40 termine toutefois la semaine sur une hausse hebdomadaire de 3,24%. La place parisienne est à 65 points de son record en clôture atteint le 15 mai 2024 à 8.239,99 points.

"Le CAC 40 est très lié à des sociétés de croissance qui ont sous-performé depuis un an et demi", relève Emmanuel Auboyneau, citant notamment les chiffres publiés cette semaine par LVMH et EssilorLuxottica, qui ont été "une bonne surprise".

EssilorLuxottica s'envole

Le numéro un mondial de l'optique EssilorLuxottica a fait état jeudi 16 octobre, après Bourse, d'un chiffre d'affaires de 6,867 milliards d'euros au troisième trimestre 2025, supérieur aux attentes et porté par les lunettes connectées ainsi que les régions Amérique du Nord et Europe.

Le titre s'est envolé de 12,98% à 312,50 euros.

AFP/VNA/CVN