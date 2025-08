Chine - Europe

Le terminal d'Erenhot franchit le cap des 20.000 entrées et sorties de trains de fret

Erenhot, le plus grand terminal terrestre à la frontière sino-mongole, a franchi le cap des 20.000 entrées et sorties de trains de fret Chine - Europe depuis la mise en service de cette liaison en 2013, a annoncé dimanche 3 août la société China Railway Hohhot Group Co., Ltd.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ces dernières années, grâce aux efforts croissants de la Chine en matière de coopération économique et commerciale internationale, le terminal d'Erenhot, situé dans la région autonome de Mongolie intérieure (Nord de la Chine), a enregistré une hausse significative du nombre de trains, de destinations, de fréquences et de types de marchandises transportées, a indiqué le groupe.

Le seuil des 10.000 trains avait été franchi en 2022, et il n'a fallu qu'environ trois ans pour franchir le second palier des 10.000 trains supplémentaires. Si les premières expéditions concernaient principalement des produits métalliques, chimiques et vestimentaires, les trains acheminent désormais des marchandises à forte valeur ajoutée, telles que des véhicules à énergie nouvelle, des appareils électroniques et des équipements électroménagers, selon la même source.

En tant que point d'entrée et de sortie clé du corridor central du service ferroviaire Chine - Europe, le terminal d'Erenhot dessert aujourd'hui 73 lignes reliant plus de 60 villes réparties dans 24 régions provinciales en Chine à plus de 70 gares situées dans une dizaine de pays, dont l'Allemagne et la Pologne.

Xinhua/VNA/CVN