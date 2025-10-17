Les grandes banques américaines ne sont plus tenues de jauger le risque climatique

Les grandes banques américaines ne sont plus tenues de porter une attention particulière aux risques liés au changement climatique qui pèsent sur leur activité, ont annoncé jeudi 16 octobre les agences de régulation des États-Unis, dont la Fed.

>> Après le suspens autour de deux postes de gouverneurs, la Fed en passe de baisser ses taux

>> Le Vietnam met fin au monopole d’État sur la production de lingots d’or

>> Wall Street termine en baisse, minée par les banques régionales

Photo : AFP/VNA/CVN

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed) et possible successeur de Jerome Powell, a salué la décision des autorités de régulation de supprimer les recommandations sur la prise en compte des risques climatiques par les banques, la qualifiant en deux mots de "bon débarras". Pressenti pour prendre la tête de l’institution au printemps prochain, il devra être nommé par Donald Trump, climatosceptique assumé.

Publiées en octobre 2023, ces recommandations invitaient les grandes banques - celles détenant plus de 100 milliards de dollars d’actifs - à intégrer dans leur gestion les risques liés à la multiplication des catastrophes naturelles, comme les incendies, inondations ou ouragans, qui alourdissent les coûts assurantiels.

Dans un communiqué commun, les agences de régulation ont justifié ce retrait en estimant que "les principes de gestion des risques financiers liés au climat ne sont pas nécessaires", les normes existantes imposant déjà aux établissements de mettre en place des dispositifs adaptés à leur taille et leurs activités. Elles soulignent également que toutes les institutions doivent être capables de gérer l’ensemble des risques financiers importants, y compris les risques émergents.

Au sein du conseil des gouverneurs de la Fed, cinq membres ont voté pour le retrait, une s’est abstenue (Lisa Cook) et un a voté contre : Michael Barr, ancien vice-président chargé de la régulation bancaire. Promoteur des recommandations, il avait annoncé sa démission peu avant le retour au pouvoir de Donald Trump, en janvier, tout en restant gouverneur.

M. Barr a dénoncé une décision "de courte vue" qui, selon lui, "rend le système financier plus risqué alors même que les risques liés au climat augmentent". Sa successeure, Michelle Bowman, a au contraire salué la fin de directives jugées coûteuses et sources de confusion.

AFP/VNA/CVN