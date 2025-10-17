La Bourse de Paris freinée par des craintes liées au crédit aux États-Unis

La Bourse de Paris évolue dans le rouge vendredi 16 octobre, dans un marché secoué par les inquiétudes sur la qualité du crédit aux États-Unis après des soupçons de prêts frauduleux dans deux banques régionales américaines.

Vers 09h40, le CAC 40 reculait de 0,98% à 8.108,69 points, après avoir bondi de 3,3% en deux séances, atteignant jeudi 16 octobre son plus haut niveau depuis mars et à une cinquantaine de points de son record historique (8.239,99 points le 15 mai 2024).

Les révélations de prêts défaillants aux États-Unis ont pesé lourdement sur le marché. Zions Bancorporation a chuté de 13,14% après avoir annoncé une perte de 50 millions de dollars liée à deux prêts en Californie. Western Alliance a perdu 10,88% après avoir reconnu son exposition aux mêmes emprunteurs.

Ces inquiétudes interviennent peu après l’effondrement du prêteur automobile subprime Tricolor Holdings, qui a forcé JPMorgan Chase à passer une charge de 170 millions de dollars au troisième trimestre. Son PDG, Jamie Dimon, a averti d’une montée des pressions financières.

À Paris, les valeurs bancaires sont particulièrement touchées : BNP Paribas reculait de 3,37% à 75,35 euros, Crédit Agricole de 2,22% à 16,53 euros et Société Générale de 3,89% à 54,32 euros. Côté gestion d’actifs, Amundi perdait 2,16% et Tikehau Capital 1,19%.

Le contexte est alourdi par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude autour de la paralysie partielle du gouvernement américain, qui retarde des statistiques économiques importantes.

Sur les marchés, les investisseurs se tournent vers les valeurs refuge comme l’or, qui repasse au-dessus de 4.350 dollars l’once.

À contre-courant, EssilorLuxottica brille. Le numéro un mondial de l’optique a publié un chiffre d’affaires trimestriel de 6,867 milliards d’euros, supérieur aux attentes, grâce aux lunettes connectées et à la dynamique en Amérique du Nord et en Europe. Son titre s’envolait de 11,50% à 308,40 euros vers 09h45.

