Incertitudes politiques en France, mais "business as usual" pour les investisseurs étrangers

Malgré un climat politique instable, les investisseurs étrangers ne tournent pas le dos à la France. Après la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024 et une succession d’épisodes politiques, la croissance française devrait atteindre seulement 0,8% en 2025, selon l’Insee.

En septembre, 6.800 défaillances d’entreprises ont été enregistrées, un record depuis 2009. Pourtant, aucun "effet repoussoir" majeur n’est observé.

"Après un premier semestre calme, nous avons constaté une hausse des demandes d’investissements étrangers depuis l’été", explique Gilles August, du cabinet August Debouzy. Selon lui, la solidité des institutions françaises rassure les investisseurs : "Personne ne pense que la France n’est pas fiable".

Les prix attractifs des entreprises françaises, notamment dans la tech, attirent des capitaux américains avec des projets à plusieurs centaines de millions d’euros. De plus, investir en France permet aux groupes étrangers de se positionner stratégiquement dans le contexte de tensions commerciales internationales.

Pour Eglé de Richemont (AmCham), les fondamentaux de l’économie restent solides : écosystème d’innovation dynamique, main-d’œuvre qualifiée et position géographique au cœur de l’Europe. "Si la visibilité politique est rétablie, la France a tous les atouts pour rester un pôle majeur d’investissement", estime-t-elle.

Du côté franco-britannique, la tendance est également stable. "C’est +business as usual+", affirme Catherine Le Yaouanc, de la chambre de commerce franco-britannique. Les échanges entre les deux pays progressent, avec de nombreuses entreprises britanniques cherchant à s’implanter en France.

Le baromètre EY confirme cette attractivité : en 2024, la France a enregistré 1.025 projets d’investissement, restant pour la sixième année consécutive le pays européen le plus attractif. Toutefois, le nombre de projets a reculé de 14%, et ils génèrent en moyenne moins d’emplois qu’ailleurs en Europe.

Pour Nicolas Lioliakis (Kearney), les investisseurs voient dans la stratégie de réindustrialisation un signal positif. Mais il alerte sur la baisse de près de 30% de l’investissement privé et la nécessité de plus de visibilité politique pour garantir la confiance à long terme.

