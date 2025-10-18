Le nouvel accord commercial entre le Mexique et l'UE entrera en vigueur en 2026

>> Merkel et Pena Nieto saluent le nouveau traité de libre-échange UE - Mexique
L'Accord global modernisé, qui remplace l'Accord global UE-Mexique conclu en 2000, "prévoit des réductions tarifaires sur plusieurs produits, ce qui profite grandement aux exportations mexicaines vers l'Europe, qu'il s'agisse de produits agricoles ou de produits manufacturés", a-t-elle dit lors de sa conférence de presse quotidienne.
|La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum lors d'une conférence de presse au Palais national de Mexico, au Mexique, le 4 mars 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Selon la presse mexicaine, cet accord actualisé éliminera immédiatement les droits de douane sur 86% des produits agricoles mexicains, avec 10% supplémentaires devant être éliminés progressivement sur une période de sept ans.
|Dans un supermarché à Vienne, en Autriche.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
En 2024, les échanges commerciaux entre l'UE et le Mexique se sont élevés à plus de 82 milliards d'euros (plus de 95 milliards de dollars), ce qui fera de l'Union le troisième partenaire commercial du pays latino-américain, selon le Conseil européen.
Xinhua/VNA/CVN