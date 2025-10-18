Le nouvel accord commercial entre le Mexique et l'UE entrera en vigueur en 2026

Le nouvel accord commercial conclu entre le Mexique et l'Union européenne (UE) devrait entrer en vigueur en février prochain après avoir été signé dans les prochains mois, a annoncé vendredi 17 octobre la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

L'Accord global modernisé, qui remplace l'Accord global UE-Mexique conclu en 2000, "prévoit des réductions tarifaires sur plusieurs produits, ce qui profite grandement aux exportations mexicaines vers l'Europe, qu'il s'agisse de produits agricoles ou de produits manufacturés", a-t-elle dit lors de sa conférence de presse quotidienne.

Selon la presse mexicaine, cet accord actualisé éliminera immédiatement les droits de douane sur 86% des produits agricoles mexicains, avec 10% supplémentaires devant être éliminés progressivement sur une période de sept ans.

En 2024, les échanges commerciaux entre l'UE et le Mexique se sont élevés à plus de 82 milliards d'euros (plus de 95 milliards de dollars), ce qui fera de l'Union le troisième partenaire commercial du pays latino-américain, selon le Conseil européen.

