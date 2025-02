Le Vietnam délivre des certificats d’exportation à 158 négociants en riz

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville compte le plus grand nombre d’exportateurs de riz, avec 39, suivie par Cân Tho avec 34, Long An avec 20, An Giang avec 15 et Dông Thap avec 14.

Plusieurs localités n’ont qu’un seul négociant agréé, notamment Bac Liêu, Binh Dinh, Dà Nang, Hà Tinh, Hâu Giang, Nghê An et Thanh Hoa.

En janvier, les exportations de riz du Vietnam ont atteint environ 500.000 tonnes, évaluées à 308 millions de dollars, en baisse de 1% en volume et de 10,4% en valeur par rapport à l’année précédente, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Les experts prédisent que la filière riz vietnamienne devrait faire face à de nombreux défis en matière d’exportation en 2025 après une année 2024 fructueuse.

Ils estiment que les exportations de riz devraient diminuer en volume et en valeur par rapport à 2024, car la demande faiblit et la concurrence entre les pays exportateurs s’intensifie.

En outre, les opportunités d’exportation cette année devraient être limitées, compte tenu de la base de référence élevée fixée l’année précédente et des défis supplémentaires du marché, en particulier avec l’assouplissement par l’Inde de ses restrictions à l’exportation de riz.

Au cours des deux dernières années, les stocks de l’Inde sont restés importants en raison de ses restrictions strictes sur les exportations de riz. Alors que l’Inde commence à assouplir ces restrictions, cela exercera une pression sur d’autres pays exportateurs de riz, dont le Vietnam.

VNA/CVN