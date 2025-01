Chine : au moins 95 morts et 130 blessés dans le séisme au Xizang

Au moins 95 personnes ont été confirmées mortes et 130 autres blessées mardi 7 janvier, à 15h00, à la suite d'un séisme de magnitude 6,8 qui a secoué le district de Dingri de la ville de Xigaze, dans la région autonome du Xizang, dans le Sud-Ouest de la Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le séisme s'est produit à 09h05 (heure de Pékin) et l'épicentre a été localisé dans le bourg de Tsogo du district de Dingri, à Xigaze. Environ 6.900 personnes de 27 villages vivent dans une superficie d'un rayon de 20 km autour de l'épicentre. Selon les données officielles, le district de Dingri compte plus de 61.000 habitants.

Plus de 3.400 secouristes et plus de 340 membres du personnel médical ont été envoyés dans la zone sinistrée, selon une conférence de presse sur le séisme.

D'après les prévisions météorologiques, Dingri connaîtra un temps généralement ensoleillé au cours des trois prochains jours, avec des températures minimales comprises entre moins 18 et moins 14 degrés Celsius.

Xinhua/VNA/CVN