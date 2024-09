Plus de 280.000 motos fabriquées au Vietnam en août

Photo : VNA/CVN

Toutefois, la production a augmenté de 30,9% par rapport à l'année précédente, ce qui souligne la croissance positive du secteur de la fabrication de motos au Vietnam.

Au cours des huit premiers mois de 2024, le Vietnam a vu 2.022.500 motos neuves sortir de la chaîne de production, soit une augmentation de 6,9% par rapport à la même période en 2023.

Les niveaux de production élevés du mois d'août ont surpris de nombreux experts, car l'été est généralement une période où la demande des consommateurs chute en raison du septième mois lunaire, le septième mois du calendrier lunaire vietnamien, qui est considéré comme une période malchanceuse où les gens évitent d'acheter des articles coûteux.

En fait, de nombreux modèles de motos autrefois populaires et vendus auparavant à des prix gonflés voient leurs prix baisser pour attirer les acheteurs.

Malgré l'augmentation de la production, les ventes intérieures n'ont pas répondu aux attentes.

Selon l'Association vietnamienne des fabricants de motos (VAMM), seulement 1.206.872 motos neuves ont été vendues au cours des six premiers mois de 2024, soit une baisse de 1,4% par rapport à la même période en 2023.

Cette baisse est un signe que les consommateurs nationaux limitent leurs dépenses en raison des difficultés économiques.

VAMM se compose actuellement de cinq membres principaux, dont Honda, Yamaha, SYM, Suzuki et Piaggio.

Stimuler la demande

Parmi eux, Honda est le plus grand fabricant, avec 27 modèles et une part de marché de 70% au Vietnam. Yamaha possède également 27 modèles, tandis que SYM en a 12, Suzuki 23 et Piaggio 10.

La concurrence s'est intensifiée car ces fabricants ont été contraints de baisser les prix et de lancer des campagnes promotionnelles pour stimuler la demande.

En plus de servir le marché intérieur, les fabricants de motos vietnamiens ont activement développé leurs exportations.

De nombreux modèles produits localement sont désormais exportés dans le monde entier sous forme de motos complètes, ce qui contribue à compenser la faible demande intérieure et à stimuler la croissance continue de l'industrie de la moto.

En outre, le secteur des motos électriques émerge comme une nouvelle tendance. Des entreprises telles que VinFast, DatBike, Pega, Yadea et Detech sont entrées sur le marché des véhicules électriques avec une variété de modèles. Avec ces entreprises, ces entreprises visent à mener la tendance à l'utilisation de moyens de transport propres et respectueux de l'environnement.

Bien que les données de ventes spécifiques de ces fabricants ne soient pas encore disponibles, l’évolution croissante des consommateurs vers les motos électriques est un signe positif pour le marché vietnamien des véhicules électriques.

Les fabricants locaux de motos électriques s’efforcent d’exporter leurs produits vers les marchés internationaux, ciblant les pays à forte demande de véhicules électriques.

Cette évolution s’aligne sur les politiques de protection de l’environnement du Vietnam et répond à l’intérêt croissant des consommateurs pour les solutions de transport écologiques.

Les experts suggèrent que pour maintenir la dynamique de croissance, l’industrie nationale de la moto doit se concentrer sur le développement de produits respectueux de l’environnement tout en continuant à exploiter les marchés d’exportation potentiels.

VNA/CVN