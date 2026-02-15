Lào Cai

Fêter le Nouvel An lunaire autrement : l'appel des montagnes à Ban Liên

À l’écart de l’effervescence urbaine, de plus en plus de voyageurs choisissent de célébrer le Têt au cœur des montagnes. Pour l’Année du Cheval 2026, la commune de Ban Liên, dans la province septentrionale de Lào Cai, offre un cadre idéal pour vivre une fête authentique, au rythme de la nature.

Après avoir découvert Ban Liên l’été dernier lors d’une mission professionnelle, Lê Chinh Lan, expatriée à Paris depuis vingt ans, a choisi d’y revenir pour vivre l’expérience du Têt.

“Ban Liên m’a laissé un souvenir impérissable. Séduits par la beauté des lieux et l’authenticité de la culture Tày, nous avons choisi cette destination pour les festivités du Nouvel An lunaire. Je ne doute pas un instant que ce cadre enchanteur ravira mes beaux-parents français”, confie-t-elle.

Lorsqu’on évoque la province de Lào Cai (Nord), on pense spontanément à Sa Pa. Peu de personnes connaissent Ban Liên, qui n’a pourtant rien à envier à sa célèbre voisine. Anciennement rattachée au district de Bac Hà, cette commune possède des paysages naturels grandioses ainsi qu’une identité culturelle riche et préservée.

Les visiteurs peuvent non seulement admirer des montagnes majestueuses et des hameaux nichés au cœur des rizières en terrasses, mais aussi s’immerger dans le quotidien des habitants en participant à de nombreuses activités : de la cueillette à la fabrication du thé Shan Tuyêt, en passant par la confection de nón (chapeaux coniques en feuilles de latanier), le tressage de paniers, la pêche dans les ruisseaux ou encore la préparation de plats traditionnels sous la conduite des habitants.

“Cela fait six ans que nous développons des programmes de tourisme immersif. Nous accueillons les voyageurs dans notre homestay et nous nous efforçons d’enrichir constamment leur expérience à travers des activités variées”, explique Vàng Thi Cân, de l’ethnie Tày, propriétaire du homestay Ban Liên Forest.

Outre ces expériences authentiques, les visiteurs apprécient particulièrement la gastronomie locale.

“À l’occasion du Têt, nous préparons régulièrement des spécialités de notre ethnie, telles que le xôi ngu sac (riz gluant aux cinq couleurs), le banh chung den (gâteau de riz gluant noir), le banh day (gâteau de riz gluant pilé) ou encore le ca nuong mac khen (poisson grillé au poivre sauvage). L’an dernier, de nombreux visiteurs en ont achetées lors de leur séjour”, raconte Vàng Thi Thông, également Tày, propriétaire du homestay Ban Liên Pine.

Son mari, Lâm A Hà, ajoute : “Les jours de fête sont l’occasion d’inviter parents et voisins à partager le repas. Autour de la table, les échanges animés renforcent les liens entre proches et voisins. C’est aussi un moment où les femmes peuvent se détendre après plusieurs jours de préparation. Cette année, lors du Têt lunaire, notre homestay accueillera un groupe de visiteurs venus de France et je pense que ce sera un souvenir formidable !”.

À l’approche du Têt, les préparatifs s’intensifient : rénovation des logements, amélioration des équipements et renforcement de la formation des habitants.

“Ma maison a conservé ses murs en bois et son toit de chaume. Nous l’avons partiellement rénovée pour accueillir les touristes, notamment en carrelant le sol. Les meubles - tables, chaises, armoires et lits - sont en bois ou en bambou, formant un ensemble authentique, spacieux et très apprécié des visiteurs”, explique un propriétaire de homestay à Ban Liên.

Après un séjour de quatre jours et trois nuits à Ban Liên, Lê Chinh Lan se réjouit déjà de son prochain retour en famille. “J’ai moi-même gravi les collines de théiers Shan Tuyêt pour cueillir le thé, puis appris à préparer le riz gluant aux cinq couleurs, depuis la cueillette des feuilles tinctoriales jusqu’à la cuisson au feu de bois. Ce qui m’a le plus marquée, c’est l’apprentissage de la fabrication d’un chapeau en feuilles de palmier, étape par étape, jusqu’à le coudre de mes propres mains. Ce sont des expériences rares, qui m’ont permis de mieux comprendre la culture et la vie des Tày. Pour ce Têt du Cheval 2026, j’espère que mes enfants et mes beaux-parents français vivront à leur tour ces moments uniques à Ban Liên”.

Quelle que soit la saison, Ban Liên vaut le détour. Printemps, été, automne ou hiver, ses panoramas impressionnants et l’accueil de ses habitants séduisent les visiteurs. Alors, à vos sacs à dos pour vivre pleinement le Têt du Cheval !

La commune de Ban Liên compte aujourd’hui une quinzaine de familles engagées dans le tourisme communautaire à travers le modèle d’hébergement chez l’habitant. Une coopérative touristique locale a été créée afin de favoriser l’entraide entre les familles, tant pour l’accueil des visiteurs que pour l’organisation des circuits d’expériences.

