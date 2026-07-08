Plus de 2,39 millions d'infractions routières sanctionnées au premier semestre

Selon le Département de la police de la circulation, l'application rigoureuse des mesures visant à garantir la sécurité routière au cours du premier semestre 2026 a permis de réduire le nombre d'accidents, de décès et de blessés sur les routes.

>> La police ne traitera que les infractions routières relevées par les dispositifs de contrôle

>> Hô Chi Minh-Ville : les caméras de surveillance détectent plus de 84.500 infractions routières

Le Vietnam a enregistré 7.773 accidents de la circulation, soit une baisse de 17,4 % en glissement annuel, ayant fait 4.877 morts (-8,4 %) et 4.486 blessés (-28 %). Au total, les forces de l'ordre ont contrôlé et sanctionné plus de 2,39 millions d'infractions au code de la route, en hausse de 43,23 % par rapport à la même période de l'an dernier. Elles ont retiré 64.730 permis de conduire et immobilisé près de 528.800 véhicules.

Photo : VNA/CVN

Les contrôles se sont concentrés sur les principales causes d'accidents, notamment les excès de vitesse (592.000 cas), la conduite sous l'emprise de l'alcool (416.900 cas), le non-respect des voies de circulation (101.000 cas) et la conduite sous l'emprise de stupéfiants (955 cas). Par ailleurs, 7.853 points noirs en matière de sécurité routière ont été recensés, dont 58,4 % ont déjà fait l'objet de mesures correctives.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les services compétents ont traité 1.648 affaires à caractère pénal, économique et environnemental, conduisant à l'arrestation de 1.776 personnes ainsi qu'à la saisie d'importantes quantités de stupéfiants, de feux d'artifice et de marchandises de contrebande.

La transformation numérique continue de jouer un rôle moteur dans la modernisation de la gestion administrative. Plus de 4,11 millions de démarches ont été effectuées via le Portail national des services publics, tandis que l'application VNeTraffic compte désormais près de 8 millions d'utilisateurs. Le recours à l'intelligence artificielle et aux systèmes de vidéosurveillance a permis de relever plus de 20.000 infractions, alors que 2.864 cas ont été traités grâce aux signalements des citoyens. Les enchères des plaques d'immatriculation ont, quant à elles, rapporté environ 2.538 milliards de dôngs au budget de l'État.

Enfin, les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière ont été renforcées grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, générant plus de 1,4 milliard de vues. Au cours de la même période, 2,16 millions de candidats ont obtenu leur permis de conduire. L'ensemble de ces mesures, soutenues par la mise en œuvre du Projet 456 relatif au centre de données, vise à moderniser les forces de police, à simplifier les procédures administratives et à promouvoir une culture durable de la sécurité routière.

VNA/CVN