Mission au Venezuela : "la plus difficile et la plus dangereuse" jamais menée par les secours vietnamiens

La mission de secours menée par le Vietnam au Venezuela après les violents séismes est considérée comme "la plus difficile et la plus dangereuse" parmi toutes les opérations humanitaires et de secours en cas de catastrophe effectuées par les forces vietnamiennes à l'étranger.

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Photo : VNA/CVN

Avant cette intervention, le général de division Pham Van Ty, vice-directeur du Département du secours et du sauvetage relevant de l'État-major général de l'Armée populaire du Vietnam, avait déjà dirigé les missions vietnamiennes déployées après les séismes en Turquie en 2023 et au Myanmar en 2025.

S'exprimant depuis la zone de Playa Grande, dans l'État de La Guaira, la région la plus durement touchée par les deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela, il a souligné que chaque mission se déroulait dans des conditions très différentes. Alors que les sauveteurs avaient dû faire face au froid en Turquie, ils sont confrontés à une chaleur accablante au Myanmar et au Venezuela.

Le général de division Pham Van Ty a rappelé que cette catastrophe, la plus meurtrière qu'ait connue le Venezuela depuis plus d'un siècle, avait fait des milliers de victimes. Sous l'effet des températures élevées, les corps ensevelis sous les décombres se décomposent rapidement, compliquant considérablement les opérations de recherche.

"Sur les sites d'intervention, l'air est saturé par l'odeur des corps. Au début de la mission, certains membres de la délégation vietnamienne portaient jusqu'à trois masques, auxquels ils ajoutaient encore du baume mentholé, mais ils ne pouvaient rester que dix à quinze minutes à l'intérieur des bâtiments effondrés avant de devoir être relayés", a-t-il confié.

Selon lui, cette expérience a également permis à la délégation de tirer de précieux enseignements. Au-delà de la préparation matérielle, la préparation psychologique demeure essentielle. Les sauveteurs doivent considérer chaque victime comme un membre de leur propre famille afin de pouvoir accomplir leur mission dans des conditions extrêmes qui mettent directement leur santé à rude épreuve.

Depuis leur arrivée, les équipes vietnamiennes poursuivent ainsi leurs recherches sans relâche, dans une véritable course contre la montre, afin de retrouver le plus grand nombre possible de victimes, d'apporter un réconfort aux familles plongées dans l'attente et d'atténuer les souffrances du peuple vénézuélien.

Le général de division Pham Van Ty a estimé que, comparée aux opérations menées en Turquie et au Myanmar, la mission au Venezuela était de loin la plus complexe et la plus dangereuse. Les nombreux immeubles de grande hauteur effondrés, les conditions climatiques éprouvantes et la poursuite des répliques sismiques rendent les opérations particulièrement périlleuses.

"Sur tous les sites où la délégation vietnamienne est intervenue, des équipes internationales étaient déjà passées et avaient jugé les opérations extrêmement difficiles. Mais, animés par le sens des responsabilités dans l'accomplissement de nos obligations internationales, et surtout par les liens d'amitié qui unissent le Vietnam et le Venezuela, nous n'avons reculé devant aucune difficulté ni aucun danger", a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Partageant cette analyse, le colonel Pham Hung Duong, vice-directeur du Département de la police de prévention et de lutte contre les incendies ainsi que de secours et de sauvetage du ministère vietnamien de la Sécurité publique, et chef adjoint de la délégation vietnamienne, a souligné que, malgré les nombreux défis, la mission bénéficiait également de plusieurs atouts. Il a notamment cité le sens élevé des responsabilités des officiers et soldats vietnamiens, l'expérience acquise lors des précédentes missions humanitaires internationales, l'étroite coordination entre les forces armées et la police, ainsi que le soutien et les facilités accordés par les autorités vénézuéliennes.

Malgré l’immense pression exercée par les débris fortement contaminés par le séisme, l’équipe de 124 membres de la délégation, composés de forces de l’Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam est restée résolue et a fait preuve d’une grande détermination. Travaillant en plusieurs unités et contre la montre, ses membres ont récupéré les corps de 57 victimes et ont aidé à reloger les habitants et à leur restituer de nombreux effets personnels.

Outre les opérations de recherche et de sauvetage, l’équipe vietnamienne a collaboré activement avec ses partenaires locaux pour rendre visite à environ 500 familles ayant perdu leur logement et confrontées à des situations particulièrement difficiles, et leur apporter un soutien moral.

Elle a également distribué des secours d’urgence aux populations sinistrées, notamment plus de 360 kilogrammes de viande en conserve, 100 cartons de lait, près de 50 cartons de nouilles instantanées, ainsi que d’importantes quantités de couvertures et de vêtements de protection.

La présence opportune de l’équipe vietnamienne, son sens aigu des responsabilités et ses contributions concrètes, tant matérielles que morales, ont aidé la population locale à traverser une période extrêmement difficile, contribuant ainsi à approfondir l’amitié et la solidarité traditionnelles entre le Vietnam et le Venezuela.

Auparavant, le 3 juillet, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, par l’intermédiaire de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, avait adressé une lettre de remerciement au secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et lui avait remis l’ordre de "Héros du Venezuela".

Le Venezuela a été frappé le 24 juin par deux puissants séismes de magnitudes 7,2 et 7,5, qui ont provoqué l'effondrement de centaines de bâtiments et gravement endommagé le principal aéroport du pays.

Selon le dernier bilan publié le 6 juillet par le gouvernement vénézuélien, le nombre de victimes des séismes est passé à 3.535 morts, soit 193 décès de plus que la veille. Le nombre de blessés s'élève à 16.770, tandis que 6.462 personnes ont été secourues. La catastrophe a également laissé 17.854 personnes sans abri, contraignant les autorités à installer 82 centres d'hébergement temporaires pour accueillir les familles sinistrées.

VNA/CVN