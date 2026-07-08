Société

Thai My, une commune rurale en route vers son avenir urbain

Aux portes nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, Thai My accélère sa transformation. Modernisation des infrastructures, développement économique, transition numérique et forte adhésion de la population accompagnent son accession prochaine au statut de quartier urbain, une étape clé pour devenir une nouvelle ville satellite verte et durable de la métropole.

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Thai My s'apprête à franchir une étape décisive de son histoire. Jadis commune rurale au riche héritage, cette localité située à la porte d'entrée nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville se transforme progressivement en un pôle urbain dynamique. Des infrastructures toujours plus modernes, une économie en pleine mutation, une administration engagée dans la transition numérique ainsi qu'une forte adhésion de la population constituent désormais les fondations de son développement. Son accession prochaine au statut de quartier urbain ne représente pas seulement un changement administratif : elle incarne l'ambition de faire de Thai My une ville satellite verte, moderne et pleinement intégrée à la nouvelle dynamique de développement de Hô Chi Minh-Ville.

Transformation urbaine

Au début du mois de juillet, les principaux axes routiers de la commune témoignent d'une intense activité. Les travaux d'aménagement se poursuivent à un rythme soutenu. Les anciennes pistes de terre rouge qui caractérisaient autrefois cette région agricole cèdent progressivement la place à de larges routes asphaltées et bétonnées. L'éclairage public, les espaces verts et les équipements collectifs se multiplient, dessinant peu à peu le visage d'une future ville.

Selon le projet de création du futur quartier urbain, Thai My satisfait désormais aux neuf critères réglementaires requis. Avec une superficie de 62,44 km² et une population de plus de 53.000 habitants, la localité dispose d'importantes réserves foncières ainsi que d'une main-d'œuvre abondante. Plus significatif encore, les secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services représentent désormais près de 73% de l'économie locale, tandis que la proportion de travailleurs non agricoles atteint près de 80%. Ces indicateurs illustrent la transition progressive d'une économie essentiellement rurale vers un modèle urbain moderne.

Au-delà des chiffres, la véritable force de cette transformation réside dans l'adhésion de la population. La consultation publique organisée sur le projet de création du quartier urbain et la réorganisation des hameaux a recueilli un taux d'approbation exceptionnel de 99,97%.

Pour Nguyên Tấn Lành, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Lào Táo Thuong, les habitants voient dans cette évolution la perspective d'investissements plus importants, d'infrastructures mieux coordonnées et de services publics plus performants, susceptibles d'améliorer durablement leur qualité de vie.

Installé sur cette terre depuis plus de soixante-dix ans, Vo Van Thang se dit profondément ému par les changements dont il a été témoin.

"Nous sommes passés d'un village modeste à une localité où les maisons solides et les routes modernes sont devenues la norme. Notre plus grand souhait est que le futur quartier bénéficie d'investissements supplémentaires dans les infrastructures routières, l'éclairage public, les écoles et les établissements de santé afin d'offrir un cadre de vie toujours meilleur à la population", confie-t-il.

Infrastructures au service d'une ville satellite

Dans la stratégie d'aménagement de Hô Chi Minh-Ville, la zone nord-ouest est appelée à devenir un nouveau moteur de croissance, jouant le rôle de porte d'entrée entre la métropole, la province de Tây Ninh et l'ensemble de la région du Sud-Est.

Thai My bénéficie, à cet égard, d'une position géographique privilégiée. Située à proximité de grands pôles industriels tels que Trang Bàng et la zone industrielle de Linh Trung 3, la commune profitera également de plusieurs projets structurants en cours de réalisation : l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Mộc Bài, les rocades 3 et 4 ainsi que, à plus long terme, le dépôt de Phuoc Hiệp de la ligne 2 du métro. Ces infrastructures devraient constituer un puissant levier pour le développement urbain, logistique, commercial et tertiaire de l'ensemble de la région.

Afin d'anticiper cette nouvelle dynamique, les investissements publics s'accélèrent. Quinze projets sont actuellement en cours de réalisation pour un montant total d'environ 50 milliards de dôngs. Au deuxième trimestre 2026, le taux de décaissement des investissements publics a atteint 93,7%.

Selon Nguyên Duc Thịnh, président du Comité populaire de Thai My, l'objectif ne consiste pas uniquement à atteindre les cibles budgétaires, mais surtout à transformer rapidement les projets en réalisations concrètes au bénéfice des habitants et des entreprises, tout en posant les bases d'un développement urbain durable.

"Lorsque Thai My deviendra officiellement un quartier urbain, la population espère voir se développer des infrastructures routières modernes, des écoles, des établissements de santé, des équipements culturels ainsi que des espaces de loisirs dignes d'un quartier de Hô Chi Minh-Ville", souligne Nguyên Hoàng Anh, chef du hameau de Sa Nho.

Préserver l'identité locale

Cette attente est largement partagée. Pour Pham Văn Câm, l'amélioration des réseaux de transport devra s'accompagner d'une modernisation des établissements de santé, d'un renforcement des équipements médicaux et d'investissements dans les écoles afin d'offrir aux jeunes générations les meilleures conditions d'apprentissage.

Parallèlement au développement des infrastructures, Thai My accorde une attention particulière à la vie culturelle. Le programme "Espace culturel Hô Chí Minh" est progressivement déployé dans les administrations, les quartiers résidentiels et les établissements religieux. Au hameau de Vân Hàn, un espace entièrement financé par des contributions sociales rassemble aujourd'hui plusieurs centaines d'ouvrages et de documents consacrés à la vie et à l'œuvre du Président Hô Chi Minh, devenant un lieu de référence pour l'éducation civique et patriotique des habitants.

Transition numérique au cœur de la gouvernance

Au-delà des infrastructures, Thai My fait de la transformation numérique l'un des piliers de son futur modèle de gouvernance urbaine.

Une fois le nouveau statut acquis, les 31 hameaux actuels seront regroupés en 16 quartiers résidentiels, tandis que l'organisation administrative sera rationalisée afin de gagner en efficacité. Les changements liés aux limites administratives, aux nouvelles dénominations et aux documents officiels ont d'ores et déjà été anticipés par les autorités locales.

Selon Nguyên Duc Thinh, l'ensemble des cadres et fonctionnaires maîtrise désormais les logiciels spécialisés, la signature électronique et le traitement intégral des dossiers sur des plateformes numériques. Des équipes communautaires de transformation numérique ont également été constituées dans chaque quartier et dans chaque établissement scolaire afin d'accompagner les habitants dans l'actualisation de leurs données, l'utilisation des services publics en ligne et la synchronisation des informations via l'application VNeID.

Les personnes âgées, les bénéficiaires des politiques sociales ainsi que les habitants rencontrant des difficultés de déplacement pourront bénéficier d'un accompagnement à domicile pour effectuer leurs démarches administratives. Les autorités encouragent également les élèves à devenir de véritables relais numériques auprès de leurs familles, contribuant ainsi à diffuser progressivement les compétences numériques dans l'ensemble de la communauté.

Ambition de développement durable

Cette transformation ne vise pas seulement à raccourcir les délais administratifs. Elle participe à l'édification d'une administration plus transparente, plus efficace et davantage centrée sur les besoins des citoyens.

À l'aube de cette nouvelle étape de son développement, Thai My illustre la profonde mutation que connaît la périphérie de Hô Chi Minh-Ville. Bien plus qu'un changement de statut administratif, son accession prochaine au rang de quartier urbain concrétise une stratégie de développement fondée sur des infrastructures modernes, une économie diversifiée, une gouvernance numérique et la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux. Forte de ces atouts, Thai My est appelée à devenir l'une des principales villes satellites vertes, modernes et durables de la métropole, contribuant à redessiner le visage du nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN