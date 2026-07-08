Le Vietnam fournit une aide humanitaire urgente au Venezuela après le double séisme

Le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont décidé de fournir 300.000 dollars d’aide humanitaire d’urgence pour soutenir le Venezuela dans son redressement après les deux séismes dévastateurs qui ont frappé ce pays d’Amérique latine le 24 juin 2026.

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Photo : VNA/CVN

Cette aide témoigne de l’amitié et de la solidarité traditionnelles, ainsi que de l’esprit de soutien mutuel qui unit depuis longtemps les peuples vietnamien et vénézuélien.

Elle devrait aider le gouvernement et le peuple vénézuéliens à surmonter les conséquences des séismes et à rétablir une vie normale pour les habitants des zones touchées.

Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été revu à la hausse et s’élève désormais à 3.535 morts et 16.740 blessés. Plus de 17.000 personnes sont sans logement et 856 bâtiments sont sinistrés, selon un communiqué lundi 6 juillet du gouvernement.

De magnitude 7,2 et 7,5, les deux séismes se sont produits à 39 secondes d’intervalle et ont principalement touché le Nord du Venezuela.

VNA/CVN