Le biocarburant E10 présente ses premiers avantages environnementaux au Vietnam

Un mois après le lancement de la vente nationale de biocarburant E10 au Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a fait état de premiers signes encourageants indiquant que ce carburant contribue à réduire les émissions et à protéger l’environnement.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Cependant, un suivi à plus long terme et un réseau d’observation environnementale plus étendu sont nécessaires pour évaluer pleinement les avantages du passage au biocarburant.

Lors d’une conférence de presse du ministère sur les résultats du deuxième trimestre, le 7 juillet, Dào Duy Anh, directeur adjoint de l’Agence de l’innovation, de la transition écologique et de la promotion industrielle, a fait savoir que la réduction des émissions et la protection de l’environnement figuraient parmi les principaux objectifs du remplacement de l’essence conventionnelle par l’E10.

Le responsable a cité des calculs scientifiques démontrant que la réduction de chaque litre de carburant fossile permet de diminuer les émissions de dioxyde de carbone d’environ 2,3 kg. L’ajout d’éthanol augmente également la teneur en oxygène de l’essence, ce qui favorise une combustion plus complète, améliore le rendement énergétique et limite le rejet de certains polluants.

Pour évaluer l’impact environnemental du vaccin E10, le MoIT a demandé des données de surveillance au Centre de surveillance environnementale du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Les premières données ont été recueillies à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, où des échantillons ont été prélevés avant et après le déploiement national du vaccin E10 le 1er juin.

Les résultats préliminaires montrent une baisse de plusieurs indicateurs environnementaux, bien que les observations diffèrent entre les deux villes, a-t-il précisé.

Dào Duy Anh a indiqué que les résultats sont influencés par des facteurs tels que la densité du trafic, les conditions météorologiques, la vitesse du vent et le moment de l’échantillonnage. Bien que les premiers chiffres soient encourageants, ils ne permettent pas de conclure que les améliorations sont uniquement attribuables à l’E10.

Il a souligné qu’une surveillance plus complète sur une période plus longue, avec un réseau d’observation plus étendu et des mesures plus fréquentes, est nécessaire pour une évaluation précise et objective.

Le MoIT a demandé au Centre de surveillance environnementale de poursuivre la collecte de données non seulement à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, mais aussi dans d’autres localités. Les résultats actualisés seront publiés dès que des données à long terme suffisantes seront disponibles.

Le MoIT a également recueilli les avis des consommateurs depuis l’introduction de l’E10 à l’échelle nationale. Entre le 1er et le 29 juin, la Commission vietnamienne de la concurrence a reçu 293 signalements par téléphone et par courriel. La plupart des préoccupations concernaient la qualité du carburant, les difficultés à trouver des stations-service proposant de l’E10 lors du lancement initial et les inquiétudes quant aux effets potentiels sur les performances des véhicules. Certains utilisateurs ont également signalé une baisse de puissance ou un calage du moteur après avoir fait le plein d’E10.

Le MoIT a indiqué que toutes les plaintes ont été traitées ou transmises aux autorités compétentes pour examen.

Après un mois, la consommation d’E10 a atteint environ un million de mètres cubes, soit l’équivalent de la consommation antérieure d’essence conventionnelle. Selon les principaux grossistes et distributeurs de carburants, aucun cas avéré de dommages aux moteurs ou d’altération des performances des véhicules liés à l’E10 n’a été signalé.

Dào Duy Anh a déclaré que les premiers résultats indiquent que le déploiement national de l’E10 commence à atteindre ses objectifs. Le MoIT continuera de suivre les indicateurs environnementaux et les retours des consommateurs afin de constituer une base de données scientifiques plus complète sur l’impact de l’E10 et de fournir des informations précises au public.

VNA/CVN