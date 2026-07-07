Carburant E10 : les particules fines et les principaux polluants en baisse

Selon le dernier rapport du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, près d’un mois après la généralisation de l’utilisation de l’essence biologique E10 à l’échelle nationale, les concentrations de particules fines PM2,5, PM10 ainsi que de monoxyde de carbone (CO) ont enregistré une nette diminution à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

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Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion du groupe de travail chargé de la mise en œuvre de la Circulaire n°50/2025/TT-BCT, tenue dans la matinée du 3 juillet, un rapport sur l’état d’avancement du déploiement de l’essence biologique E10 au Vietnam, arrêté au 1er juillet, a été présenté. Les données de surveillance de la qualité de l’air fournies par le Département de l’environnement (relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), couvrant trois périodes - début mai, fin mai et fin juin - mettent en évidence une première amélioration de la qualité de l’air dans les deux plus grandes villes du pays.

À Hanoï, la comparaison entre la fin mai et la fin juin montre une nette diminution des concentrations de particules fines : les concentrations de PM2,5 ont diminué de 31,0% et celles de PM10 de 29,6%. Ces résultats témoignent d’une amélioration sensible de la qualité de l’air. Toutefois, les nombreux chantiers d’infrastructures routières et de construction actuellement en cours dans la capitale restent un facteur susceptible d’affecter la qualité de l’air.

À Hô Chi Minh-Ville, l’amélioration est encore plus nette et plus homogène. Par rapport à la fin mai, les relevés effectués fin juin font état d’une diminution de 15,7% des PM2,5, de 14,3% des PM10, de 65,2% du CO, de 68,6% du dioxyde d’azote (NO₂), de 57,6% des oxydes d’azote (NOx), de 38,5% du dioxyde de soufre (SO₂) et de 14,4% de l’ozone (O₃). Ces résultats traduisent une diminution simultanée des particules fines et des principaux gaz polluants, signe d’une amélioration de la qualité de l’air.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la consommation, plus d’un milliard de litres d’essence biologique (E5 et E10 confondus) ont été écoulés entre le 1er et le 30 juin 2026. L’essence E10 représente près de 95% des volumes consommés, contre environ 5% pour l’E5.

Ce volume est comparable à celui de l’essence conventionnelle consommée auparavant, estimé à environ un milliard de litres par mois. Selon le ministère, ces chiffres montrent que les affirmations selon lesquelles l’essence biologique entraînerait une consommation plus élevée que l’essence conventionnelle ne reposent sur aucun fondement.

Le Vietnam compte actuellement plus de 17.000 stations-service, qui distribuent désormais de l’essence biologique. Vingt-six distributeurs agréés approvisionnent le marché en essence E10, tandis que 11 d’entre eux continuent également à fournir de l’E5.

Photo : CTV/CVN

Au cours du premier mois de mise en œuvre, l’essence E10 a représenté l’essentiel des ventes. Néanmoins, durant cette période de transition, de nombreux automobilistes ont continué à rechercher des stations distribuant de l’E5.

Afin de faciliter les recherches des consommateurs, le Département de la gestion et du développement du marché intérieur a mis en service l’application "Quanh tôi" (" Autour de moi"), qui répertorie les stations-service du pays, y compris celles commercialisant encore de l’essence E5. Le pays compte actuellement 1.585 points de vente proposant ce carburant.

L’approvisionnement en essence biologique, tant en E5 qu’en E10, est demeuré suffisant tout au long du mois de juin. Aucune rupture d’approvisionnement n’a été enregistrée et la demande du marché a été pleinement satisfaite, assurant ainsi un déploiement stable du nouveau carburant à l’échelle nationale.

Photo : VNA/CVN

Dans l’ensemble, le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que la mise en œuvre de l’essence biologique E10 répond aux objectifs fixés en matière de calendrier, de couverture territoriale et de sécurisation de l’approvisionnement. De nombreuses localités ont déjà achevé, ou quasiment achevé, la conversion de l’ensemble de leur réseau de stations-service, notamment les provinces de Lâm Dông, Diên Biên, Gia Lai, Tây Ninh, Quang Ninh, Bac Ninh, Vinh Long, Dông Nai, Thanh Hoa, Lang Son et Hung Yên, ainsi que la ville de Hai Phong. Cette avancée témoigne d’une mise en œuvre globalement harmonisée de la Circulaire n°50/2025/TT-BCT, tant au niveau des autorités locales que des entreprises et des distributeurs.

Pour permettre au public d’accéder à des informations fiables sur l’essence biologique, le ministère a élaboré une foire aux questions (FAQ) destinée à alimenter un chatbot consacré à l’E10, comportant initialement 85 questions fréquemment posées. Parallèlement, 500 exemplaires d’un guide d’utilisation de l’E10, 10.000 dépliants, trois bannières, 500 affiches ainsi que divers supports de communication numériques ont été diffusés auprès des collectivités locales, des entreprises et du réseau national de distribution de carburants.

À partir des retours recueillis sur le terrain, le Département de l’innovation, de la transition verte et de la promotion industrielle, en collaboration avec le journal Công Thương et plusieurs organismes concernés, a enrichi cette base de connaissances de 48 nouvelles questions-réponses. Le chatbot consacré à l’E10 comporte désormais 133 questions-réponses, mises à la disposition du public depuis la fin du mois de mai. Il traite en moyenne près de 600 demandes par jour sur le portail électronique du journal Công Thương et sur celui du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Dans les prochains mois, le ministère poursuivra le suivi de l’évolution de la consommation des essences E5 et E10 afin d’inciter les entreprises à adapter leur offre en fonction de la demande propre à chaque marché local.

Thu Huong/CVN