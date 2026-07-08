Identifier les tactiques utilisées pour semer le doute sur la rationnalisation administrative

Réformer le modèle d’administration locale pour le rendre plus efficace et performant est un impératif, le Vietnam s’efforçant d’accélérer sa réforme administrative, de moderniser la gouvernance nationale et de construire un État de droit socialiste vietnamien.

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Photo : VNA/CVN

Si la réforme a produit des résultats initiaux encourageants, la transition vers le nouveau modèle s’est inévitablement heurtée à des difficultés et des défis. Des forces hostiles et des opportunistes politiques ont cherché à exploiter ces lacunes en les déformant et en les exagérant afin de semer le scepticisme dans l’opinion publique et de saper la confiance dans la politique de rénovation du Parti et de l’État.

Améliorer la gouvernance nationale

L’ancien vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale, le Dr Nguyên Si Dung, a déclaré que la réorganisation de l’administration locale en un système à deux niveaux constitue une réforme majeure qui influe directement sur la structure organisationnelle de l’appareil d’État, les méthodes de direction, la répartition des pouvoirs et la prestation des services publics. Elle représente une étape historique vers la rationalisation du système administratif et l’amélioration de la gouvernance nationale.

Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre ne doivent pas être interprétées comme la preuve que la réforme elle-même est défaillante. Il s’agit plutôt de défis naturels inhérents à toute transition institutionnelle d’envergure.

Selon le Dr Nguyên Si Dung, il existe actuellement cinq principaux groupes de goulots d’étranglement, notamment la sensibilisation du public, les cadres juridiques et institutionnels, la capacité de mise en œuvre, l’infrastructure numérique et les systèmes de données, et la psychologie sociale associée aux intérêts particuliers.

Bien que ces goulots d’étranglement constituent des problèmes objectifs et subjectifs qu’il convient de résoudre, les arguments hostiles les dénaturent délibérément afin de nier la justesse de la politique du Parti et de l’État. Ces arguments extraient souvent des incidents réels mais isolés de leur contexte plus large, les transforment en problèmes systémiques et les présentent ensuite comme la preuve de l’échec de la réforme globale.

Alors que le Vietnam met en œuvre le modèle d’administration locale à deux niveaux, des forces hostiles ont exploité les plateformes en ligne et les inquiétudes de certains responsables et citoyens pour semer le doute, attiser le mécontentement et s’opposer à la réforme. Elles affirment que le nouveau modèle est "imposé administrativement", "dicté par une volonté politique plutôt que par la réalité" et "dépourvu de fondements pratiques".

En réalité, ces arguments occultent le fait qu’un système administratif à plusieurs niveaux, aux fonctions qui se chevauchent et aux responsabilités fragmentées, est devenu un obstacle majeur à une gouvernance nationale efficace. La réforme ne vise pas simplement à réduire les échelons administratifs, mais à améliorer l’efficacité de la gestion, à accélérer la prise de décision, à diminuer les coûts administratifs et à fournir de meilleurs services publics.

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Qualifier le modèle d’administration locale à deux niveaux de "subjectif" ou de "volontariste" revient à nier le besoin objectif de réforme administrative et de modernisation de la gouvernance nationale.

"La rationalisation de l’appareil ne rend pas le système plus faible. Elle le renforce d’une autre manière : moins de niveaux administratifs mais une responsabilité plus claire ; moins d’intermédiaires mais des réponses plus rapides ; moins d’unités organisationnelles mais une plus grande capacité de coordination", a affirmé le Dr Nguyên Si Dung.

Il a souligné que la réforme du modèle d’administration locale vise à améliorer le fonctionnement de l’État de droit socialiste vietnamien, et non à modifier la nature du régime politique. Une structure administrative plus légère et plus efficace, dotée de meilleurs services publics, a pour objectif de renforcer le pouvoir du Parti et de mieux faire respecter le principe selon lequel le pouvoir d’État appartient au peuple.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a déclaré qu’après un an de fonctionnement sous le nouveau modèle organisationnel du système politique, la structure administrative à trois niveaux a confirmé la justesse, l’exhaustivité, le fondement scientifique et la nature dialectique de la politique de réforme historique du Parti.

À l’échelle nationale, les autorités ont traité plus de 42,5 millions de demandes administratives, dont 91,74% soumises en ligne. Plus de 95% des demandes ont été traitées dans les délais impartis et plus de 16,5 millions de dossiers, soit près de 95% du total, ont été numérisés.

Jusqu’à 3.466 procédures administratives et 1.754 conditions d’affaires ont été supprimées ou simplifiées, ce qui a permis de réduire les délais de traitement de 53% et les coûts de mise en conformité de 54,6%. Le taux de satisfaction du public à l’égard des services administratifs a atteint 83,08% ; 89,09% des personnes interrogées ont déclaré ne plus subir de tracasserie ni de désagréments inutiles de la part des fonctionnaires.

Réfutation des arguments unilatéraux

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La Dr Lê Thi Chiên, directrice adjointe du Département de gestion scientifique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, a déclaré que la rationalisation de l’appareil n’est ni un "souhait subjectif" du Parti, ni une politique "imposée", ni un outil de "purges factionnelles", contrairement à ce qu’ont prétendu des forces hostiles, réactionnaires et opportunistes.

Cette politique s’appuie sur l’application et le développement novateurs du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh. Elle s’inscrit également dans les tendances mondiales en matière de gouvernance et répond aux besoins urgents de développement du pays au seuil d’une nouvelle ère.

La restructuration de l’appareil d’État n’est pas une politique nouvelle au Vietnam. Le 25 octobre 2017, le 12e Comité central du Parti a adopté la Résolution N°18-NQ/TW sur la poursuite de la réforme et de la réorganisation de l’appareil politique afin de le rendre plus efficace et performant.

Après sept années de mise en œuvre de la résolution, le Parti a conclu que les structures organisationnelles des agences du Parti, des organes de l’État, du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations sociopolitiques, du niveau central au niveau local, avaient été profondément réorganisées et rationalisées. Ce processus a permis de réduire le nombre d’agences et d’unités aux niveaux central et provincial, de supprimer les échelons intermédiaires et de perfectionner progressivement la structure globale du système politique.

Parallèlement, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs des agences et des organisations ont été revus et précisés. Le nombre de postes de direction et de gestion, notamment les postes de direction adjointe, ainsi que les effectifs, ont été considérablement réduits. Les modèles organisationnels pilotes et la consolidation des postes de direction ont également permis de tirer de précieux enseignements théoriques et pratiques pour la poursuite des réformes institutionnelles.

Alors que le Vietnam accélère son développement scientifique, technologique, d’innovation et de transformation numérique, le pays a besoin d’une administration agile et réactive, capable de soutenir ses ambitions de développement rapide.

Cela requiert également un contingent de fonctionnaires dotés d’une solide expertise professionnelle, de compétences modernes et d’un esprit novateur, afin de pouvoir s’adapter rapidement aux tendances mondiales, maîtriser les technologies de pointe et impulser des avancées majeures en matière d’innovation. Ces besoins urgents découlent des réalités du développement vietnamien, alors que le pays entre dans une nouvelle ère.

La Dr Lê Thi Chiên a fait remarquer que la politique de rationalisation de l’appareil organisationnel n’est ni «hâtive» ni «subjective», mais une décision stratégique qui a engendré une transformation globale de la construction du système politique alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement.

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Cette politique reflète la convergence entre la vision du Parti et les aspirations du peuple à construire un système politique allégé, rationalisé, efficace, efficient et capable de servir le développement national.

Ce point de vue a été réaffirmé par le XIVe Congrès national du Parti, qui a conclu que la récente restructuration de l’appareil organisationnel et des unités administratives avait permis d’atteindre de nombreux objectifs stratégiques et constituait une réforme historique. Cette politique est juste, opportune, décisive et efficace. Elle a engendré des changements positifs, reçu un large soutien auprès des membres du Parti, des responsables et du public, et un accueil favorable de la part de la communauté internationale.

Le Pr.-Dr Lai Quôc Khanh, secrétaire général adjoint du Conseil central de la théorie, a déclaré qu’une année de fonctionnement sous le modèle d’administration locale à deux niveaux a montré que la réforme de l’appareil doit aller de pair avec des changements dans les méthodes de gouvernance.

Il a affirmé que la réalité démontre que la rationalisation de l’appareil d’État et la mise en place d’un système d’administration locale à deux niveaux ne constituent pas de simples réformes administratives. Elles reflètent plutôt la transition du Vietnam d’une approche traditionnelle de gestion administrative vers un modèle moderne de gouvernance nationale.

La signification plus profonde de la réforme réside dans la mise en place d’un système politique allégé, efficient, efficace et hautement adaptable aux besoins de développement évolutifs du pays, tout en offrant de meilleurs services à la population.

Le Pr-Dr Lai Quôc Khanh a souligné que, dans le contexte actuel, il est important, tant en théorie qu’en pratique, d’étudier, de comprendre et de mettre en œuvre correctement les points de vue du Parti sur la gouvernance nationale. Cela exige que les responsables, les membres du Parti et les citoyens de tous horizons comprennent pleinement la nature, les objectifs et les valeurs fondamentales de la gouvernance nationale moderne.

Dans le même temps, ils devraient lutter activement contre les interprétations simplistes ou unilatérales, ainsi que les distorsions qui assimilent délibérément la gouvernance nationale à la dépolitisation de la vie sociale, à une administration purement technocratique ou au déni du rôle dirigeant du Parti et de la nature de l’État de droit socialiste vietnamien.

Comprendre correctement et mettre en œuvre efficacement la pensée de gouvernance nationale dans l’esprit du XIVe Congrès national du Parti contribueront à consolider l’unité au sein du Parti, à renforcer le consensus social et à créer une base solide pour le développement rapide et durable du Vietnam dans la nouvelle ère.

VNA/CVN