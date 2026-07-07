Poursuites engagées contre deux personnes pour propagande contre l'État

Les 2 et 7 juillet 2026, l'Agence de sécurité d'enquête de la Police de Hanoï a rendu des décisions d'ouverture de poursuites pénales, de mise en examen et de placement en détention provisoire à l'encontre de Nguyên Thành Nam (né le 17 août 1961, domicilié au n°40, ruelle 12, rue Dào Tân, quartier de Giang Vo, Hanoï) et de Trân Viêt Anh (né le 21 mai 1993, domicilié au n°6, ruelle 186, rue Buoi, quartier de Giang Vo, Hanoï).

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Photo : VNA/CVN

Selon les éléments de l'enquête, les deux mis en cause auraient fabriqué, stocké et diffusé de nombreuses vidéos ainsi qu'un ouvrage intitulé Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng.

Ces documents présenteraient un contenu déformant l'histoire des révolutions vietnamiennes ainsi que les orientations et politiques du Parti et de l'État.

Ils porteraient également atteinte à l'honneur du Président Hô Chi Minh, du Général Vo Nguyên Giap et de plusieurs autres dirigeants du Parti et de l'État.

Selon l'Agence de sécurité d'enquête, les actes reprochés à Nguyên Thành Nam et Trân Viêt Anh présentent des éléments constitutifs de l'infraction de "fabrication, stockage, diffusion ou propagande d'informations, de documents et de supports destinés à s'opposer à l'État de la République socialiste du Vietnam", prévue à l'article 117 du Code pénal.

Les décisions de procédure prises par l'Agence de sécurité d'enquête ont été approuvées par le Parquet populaire de Hanoï, conformément aux dispositions de la loi.

L'Agence de sécurité d'enquête de la Police de Hanoï poursuit l'élargissement de l'enquête afin d'établir l'ensemble des faits reprochés à Nguyên Thành Nam, Trân Viêt Anh ainsi qu'aux autres personnes concernées, en vue de les traiter avec toute la rigueur de la loi.

VNA/CVN