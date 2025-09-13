Plongée au cœur de l’identité culturelle vietnamienne

Dans le cadre de l’exposition "80 ans de parcours vers l’indépendance, la liberté et le bonheur" à Hanoï, le Musée de la culture des ethnies du Vietnam propose une présentation thématique intitulée "La communauté des ethnies vietnamiennes : intégration et développement".

>> L’Exposition des réalisations nationales a accueilli plus de 3,93 millions de visiteurs

>> Voyage savoureux à travers le pays au Centre d’exposition du Vietnam

>> L'Exposition des réalisations nationales attire 6,5 millions de visiteurs

Photo : CTV/CVN

Avec près de 600 documents, objets et images emblématiques, l’espace de présentation thématique dessine un riche tableau de la culture des 54 ethnies vietnamiennes, unies dans leur diversité. Plus qu’une simple exposition, il délivre un message puissant d’unité et de solidarité, invitant à croire en un Vietnam dynamique et ouvert sur le monde, tout en préservant intensément son identité culturelle.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’exposition des réalisations du pays, organisée à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, qui se tient jusqu’au15 septembre au Centre national des expositions dans la comme de Dông Anh, en banlieue de Hanoï.

L'unité dans la diversité

De son vivant, le Président Hô Chi Minh affirmait : “Notre pays est unifié, composé de nombreux groupes ethniques. Tous jouissent des mêmes droits et devoirs. Solidaires sur un territoire commun, ils ont traversé ensemble une longue histoire de travail et de lutte pour bâtir une Patrie splendide”.

Photo : CTV/CVN

Réparties des régions montagneuses du Nord aux plaines du Sud, en passant par les Hauts plateaux du Centre, les minorités ethniques constituent une partie indissociable de la nation ainsi qu’un pilier fondamental de la grande unité nationale. Cette unité de volonté a donné naissance à la grande révolution d’il y a 80 ans, qui a conduit à la création de la République démocratique du Vietnam. Elle représente aussi la force intrinsèque qui a permis la réunification du pays et sa progression continue vers le socialisme.

Ces 80 dernières années, accomplissant le serment solennel prononcé lors de la Déclaration d’indépendance en 1945, le peuple vietnamien a uni ses cœurs et ses esprits, consentant sacrifices et ressources pour défendre l’indépendance et la liberté de la Patrie. Aujourd’hui, c’est ensemble qu’il construit un Vietnam prospère et heureux.

Ces 54 groupes ethniques possèdent chacun leur propre histoire et identité culturelle, contribuant à l’unité dans la diversité de la communauté vietnamienne.

Valeurs historiques et artistiques

Photo : CTV/CVN

Cette solidarité s’exprime dans la conscience nationale, le patriotisme, la tradition de solidarité, les modes de vie et la cohésion communautaire. La diversité se reflète, quant à elle, dans la richesse des langues, des croyances, des coutumes, des fêtes, des costumes, de l’architecture, des organisations sociales et des formes artistiques.

Chaque minorité ethnique est une entité culturelle singulière, fruit du travail, de la créativité et de l’adaptation aux environnements naturel et social au fil des générations. Les costumes traditionnels colorés, finement tissés et brodés des H’Mông, Dao, Ê Đê, entre autres, traduisent non seulement un sens esthétique affirmé, mais aussi des valeurs historiques, artistiques et philosophiques propres à chaque groupe. Les mélodies folkloriques telles que le then (chant religieux des montagnes du Nord-Ouest), le khèn (instrument emblématique des H’mông), les gongs, ou encore des fêtes uniques comme Gâu Tào (pour la prospérité et le bonheur) et l’Ok Om Bok (culte de la lune et prière pour une bonne récolte), témoignent de la vitalité persistante de la culture populaire dans la vie des communautés.

On peut affirmer que la culture vietnamienne incarne l’harmonie dans la diversité : un ensemble cohérent de nuances culturelles multiples où la cohésion ne supprime pas la diversité, mais en constitue le fondement, favorisant interaction, complémentarité et enrichissement mutuel. Le processus de contact, d’apprentissage et de transmission entre les groupes de cette grande famille culturelle a forgé une culture riche d’identité, vivante, ouverte et capable de s’adapter aux évolutions du temps.

Thúy Hà/CVN