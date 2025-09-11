Cuba face à une coupure totale d'électricité, pour la cinquième fois en un an

"Il y a eu une déconnexion totale du système électrique qui pourrait être liée à une panne inattendue" de la centrale électrique Antonio Guiteras, située au centre de l'île, a indiqué le ministère de l'Énergie et des Mines sur son compte X. Les autorités ont précisé par la suite que la panne, qui s'est produite aux alentours de 09h15 locales (13h15 GMT), était due à un signal erroné de surchauffe dans la chaudière de la centrale électrique, la plus importante du pays, ce qui a provoqué son arrêt et l'effondrement de l'ensemble du réseau. Le Premier ministre, Manuel Marrero Cruz, a assuré sur X que le pays avait "une stratégie bien définie" pour rétablir l'électricité "dans les plus brefs délais". Depuis octobre 2024, Cuba a déjà subi quatre pannes généralisées, dont certaines ont duré plusieurs jours.

AFP/VNA/CVN