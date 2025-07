Football

L'équipe féminine du Vietnam officiellement qualifiée pour la finale de la Coupe d'Asie 2026

Dès le coup de sifflet d'ouverture, les joueuses de l'entraîneur Mai Duc Chung se sont ruées à l'attaque et ont rapidement dominé le match. Deux minutes seulement après le coup de sifflet final, Huynh Nhu a dribblé le ballon sur l'aile droite et a centré dans la surface de réparation. La gardienne de Guam n'a pas poussé le ballon avec détermination, créant ainsi une occasion pour Nguyen Thi Van de foncer et d'ouvrir le score pour l'équipe féminine du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

À la 13e minute, Bich Thuy a porté le score à 2-0. À la 25e minute, Bich Thuy a inscrit le doublé, donnant l'avantage au Vietnam (3-0) après moins de 30 minutes de jeu. La première mi-temps s'est terminée sur un avantage considérable pour l'équipe féminine vietnamienne.

En seconde période, la capitaine Huynh Nhu a continué à exceller, réalisant de nombreuses percées dangereuses. À la 73e minute, Hai Yen a inscrit le but victorieux pour le Vietnam (4-0), concluant un match parfait.

Lors du premier match du même groupe, les Émirats arabes unis ont facilement battu les Maldives (5-0). Cela n'a cependant pas affecté la première place de l'équipe féminine vietnamienne, qui a remporté les 9 points après 3 matchs, marquant un total de 17 buts sans encaisser un seul.

Grâce à cet exploit impressionnant, l'équipe féminine vietnamienne a officiellement décroché son billet pour la phase finale de la Coupe d'Asie féminine 2026 en Australie, marquant ainsi une nouvelle étape importante sous la direction de Mai Duc Chung.

A noter que l’équipe nationale féminine de football du Vietnam a maintenu sa solide position au dernier Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola publié pour le mois de juin, se maintenant 37e au niveau mondial, sixième en Asie et solidement ancrée en tête en Asie du Sud-Est.

VNA/CVN