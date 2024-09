Le Vietnam est en tête du développement du pickleball en Asie

Le Vietnam est en tête du développement du pickleball en Asie, a-t-on appris lors d'une rencontre entre Dang Hà Viêt, directeur de l'Autorité des sports du Vietnam relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et Hogan Lai, président de la Fédération asiatique de pickleball (APF), le 4 septembre à Hanoï, pour discuter du développement de ce sport dans le pays.

>> Le pickleball, un sport qui monte au Vietnam !

Photo : Vietnamplus/CVN

Le secrétaire général de l'APF, Jimmy Tan, a souligné le succès d'initiatives telles que les programmes de développement des jeunes talents asiatiques et du pickleball universitaire. L'initiative de développement du pickleball universitaire a été étendue de trois universités en 2022 à 10 universités dans neuf pays en 2024. Ce chiffre devrait passer à 30 et 60 universités dans 12 et 18 pays en 2025 et 2026, respectivement.

Jimmy Tan a également évoqué un programme de compétition destiné à améliorer la santé des athlètes d'âge moyen et senior. Le premier tournoi de ce type est prévu pour 2025 à Taïwan (Chine), avec la participation d'environ 800 athlètes âgés de plus de 50 ans.

La Fédération asiatique de pickleball espère, en collaboration avec les fédérations mondiales, l'inclusion de ce sport dans le programme des Jeux Olympiques d'été. Elle s'est engagée à aider le Vietnam à développer ce sport par le biais de programmes de formation et d'ateliers, a-t-il ajouté.

Lê Thanh Hà, chef adjoint du Bureau 2 des sports de haut niveau, a souligné l'importance du soutien de l'APF dans la formation des arbitres, alors que le Vietnam se prépare à accueillir son premier championnat national de pickleball en octobre 2024. Le pays espère également organiser des tournois régionaux en 2025 pour évaluer ses progrès et d'élaborer une stratégie de développement efficace.

En réponse aux propositions de l'Autorité des sports du Vietnam, la Fédération asiatique de pickleball s'est engagée à apporter son soutien et à créer des conditions propices au développement du pickleball au Vietnam.

Fondée en 2020 et basée à Singapour, la Fédération asiatique de pickleball compte actuellement 21 organisations nationales membres et environ 50.000 pratiquants en Asie. Elle organise des compétitions officielles telles que le Championnat d'Asie, le Championnat d'Asie élargi, les Championnats nationaux et les Championnats nationaux élargis. Récemment, la Fédération a organisé des cours de formation et délivré des licences à environ 600 arbitres.

VNA/CVN