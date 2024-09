Les efforts des localités du Vietnam contre la pêche INN

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, également chef adjoint du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche INN, a eu le 18 septembre des séances de travail avec les autorités des provinces centrales de Thua Thiên Huê et Quang Tri sur la mise en œuvre de la lutte contre la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

À Thua Thiên Huê, il a proposé à la province de renforcer le contrôle des navires de pêche hauturière afin de lutter contre la pêche INN. Il a affirmé l'importance d'éradiquer la pêche INN et a proposé à la province d'ordonner aux autorités locales de surveiller de près la situation et d'infliger des sanctions strictes en cas de violation.

Selon un rapport du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, la province compte 437 bateaux de pêche d'une longueur d'au moins 15 mètres équipés d'un système de surveillance des navires (VMS), dont trois en panne.

Depuis le début de l'année, les autorités compétentes ont détecté 358 bateaux perdant les signaux VMS de six heures à moins de dix jours en raison d'incidents de satellite des fournisseurs de services et de coupures de courant.

Le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT) a été testé au port de pêche de Thuân An pour l'entrée et la sortie de centaines de navires, garantissant la transparence et certifiant l'origine des fruits de mer.

Pas moins de 674 bateaux de pêche d'une longueur de 6 m ont été enregistrés, ont obtenu des licences de pêche et ont mis à jour leurs informations dans la base de données nationale des pêches (Vnfishbase). Cependant, le nombre des bateaux de pêche sans enregistrement, sans immatriculation, sans licence est de 385, la plupart d'entre eux étant de petite taille. La province a demandé aux propriétaires de navires d'achever les procédures d'enregistrement avant le 30 octobre.

Photo : VNA/CVN

Jusqu'à présent, Quang Tri a délivré des permis de pêche à 483 des 776 navires de pêche d'une longueur de 6 mètres et plus. Aucun navire local n'a été arrêté pour pêche illégale dans les eaux étrangères.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, les autorités locales ont traité 46 cas d'infractions liées à la pêche INN, avec une amende totale de plus de 320 millions de dôngs (12.981 USD).

Le vice-ministre Phùng Duc Tiên a exhorté les autorités de Quang Tri et de ses départements à se concentrer sur la résolution des lacunes dans la gestion des navires de pêche.

La CE a émis un "carton jaune" au Vietnam à cet égard en 2017. Le "carton jaune" marque le début d'un dialogue formel dans le cadre duquel la CE et le pays concerné travaillent ensemble à résoudre tous les sujets de préoccupation. Dans la plupart des cas, ce dialogue est productif et le pré-recensement peut être annulé (carton vert).

VNA/CVN