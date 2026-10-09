Phu Quôc, la nouvelle reine incontestée des paradis insulaires d’Asie en 2026

L’île vietnamienne de Phu Quôc a dépassé Bali (Indonésie) et d’autres destinations insulaires de renom pour figurer sur la liste des îles les plus populaires d’Asie en 2026, selon le vote des lecteurs du magazine Condé Nast Traveler .

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Photo : VNA/CVN

Selon les résultats des Readers’ Choice Awards 2026, Phu Quôc a obtenu 95,26 points, devançant des destinations aussi célèbres que Boracay et Palawan (Philippines), Langkawi (Malaisie), Koh Samui et Phuket (Thaïlande) ainsi que Bali (Indonésie).

Cette performance reflète l’attractivité croissante de Phu Quôc dans le paysage régional du tourisme insulaire ainsi que la concurrence accrue entre les destinations de vacances en Asie du Sud-Est. La destination gagne en notoriété grâce à ses paysages naturels et à la diversité de son offre touristique.

L’attrait de "l’île aux perles" réside avant tout dans ses vastes plages de sable blanc, ses eaux cristallines et son riche écosystème naturel. Ces atouts permettent de proposer des expériences touristiques variées, allant de la détente et des activités nautiques à la plongée pour admirer les récifs coralliens, en passant par des excursions vers les petites îles du sud, la visite du parc national et la découverte de la culture perlière.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, l’offre touristique de Phu Quôc s’est diversifiée, alliant détente et expériences en pleine nature, gastronomie et découverte de la culture locale.

Les Readers’ Choice Awards sont des prix annuels décernés par Condé Nast Traveler, fondés sur les évaluations des lecteurs concernant des destinations et des produits touristiques du monde entier. Cette première place en Asie contribue à consolider l’image de Phu Quôc et met en lumière le potentiel du tourisme vietnamien à renforcer sa position sur le marché régional.

Dans un contexte où l’Asie du Sud-Est continue d’attirer des touristes internationaux, les paysages naturels demeurent un atout majeur, bien qu'ils ne suffisent pas à eux seuls à garantir la compétitivité à long terme.

La qualité des services, l’expérience des visiteurs, la protection de l’environnement et le développement durable jouent un rôle de plus en plus déterminant pour préserver l’attractivité des destinations insulaires.

VNA/CVN