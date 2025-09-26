Philippines : 400.000 évacués et 3 morts au passage de le tempête Bualoi

Les autorités des Philippines ont fait évacuer 400.000 habitants et ont confirmé le décès d'au moins trois personnes vendredi 26 septembre, après le passage de Bualoi, une violente tempête tropicale sur l'archipel, encore sous le choc du super typhon Ragasa.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse vendredi 26 septembre, Claudio Yugot, responsable de la protection civile dans la région de Bicol, qui couvre le sud de Luçon, a indiqué que trois personnes avaient été tuées lorsque des murs se sont effondrés et des arbres ont été déracinés au passage de la tempête Bualoi.

Chaque année, au moins 20 tempêtes ou typhons frappent les Philippines ou s'en approchent, les régions les plus pauvres du pays étant généralement les plus durement touchées.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

APS/VNA/CVN