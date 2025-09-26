Le puissant typhon Bualoi fonce sur la Mer Orientale et menace le Nord

Le typhon Bualoi se déplace rapidement vers la Mer Orientale et devrait toucher le Nord du Vietnam dans les prochains jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

Le typhon Bualoi devrait entrer sur les eaux orientales de la partie nord de la Mer Orientale dans la nuit de vendredi 26 septembre à samedi 27 septembre, devenant la dixième tempête de l’année, pour le Vietnam, a-t-il indiqué.

Vendredi 26 septembre à 01h00, Bualoi se trouvait au-dessus du centre des Philippines, avec des vents maximums atteignant 103 à 117 km/h près du centre. Il se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 25 à 30 km/h.

Le centre de la tempête devrait se situer, samedi 27 septembre à 01h00, à environ 13,8 degrés de latitude nord et 118,9 degrés de longitude est, avec des vents soutenus allant jusqu’à 117 km/h et des rafales pouvant atteindre 150 à 166 km/h, a-t-il fait savoir.

Le typhon devrait affecter le nord et le centre de la Mer Orientale en tant que typhon de catégorie 3 (risque élevé) sur une échelle de 5.

Sous l’influence de la tempête, les zones maritimes orientales au nord et au centre de la Mer Orientale seraient éprouvés par les vents soufflant à 39-61 km/h, s’intensifiant à 62-88 km/h, se renforçant à 89-133 km/h près de l’œil du typhon, avec des pointes à 167-183 km/h, et soulevant des vagues de 5-7 mètres dans une mer très agité, a précisé le Dr Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du NCHMF.

À 11h00 dimanche 28 septembre, la tempête devrait se situer à environ 18,3 degrés de latitude Nord; 107,4 degrés de longitude Est souffrant à 118-149 km/h avec des pointes de rafales de 184-201 km/h. Elle devrait se déplacer en direction ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 25 km/h et continuer à gagner en intensité.

Les eaux ouest au nord et au centre de la Mer Orientale, y compris la zone spéciale de Hoàng Sa, la partie sud du golfe du Tonkin, les eaux allant du sud de la province de Quang Tri à la province de Quang Ngai seraient affectées par le typhon classé en catégorie 3 (risque élevé).

Au cours des prochaines 72 à 120 heures, la tempête devrait poursuivre sa route en direction ouest-nord-ouest, à environ 20-25 km/h, avant de s’affaiblir progressivement, tourbillons, vents violents et grosses vagues posant des risques importants pour les navires opérant ces zones, a-t-il indiqué.

Pendant ce temps, le typhon Ragasa s’est affaibli et s’est transformé en dépression tropicale avant de se dissiper après avoir touché terre le long de la côte nord du Vietnam.

De fortes pluies se sont abattues sur les régions du Nord et du Centre-Nord, suscitant des inquiétudes quant aux inondations dans les zones de basse altitude et urbaines, ainsi qu'aux crues soudaines et aux glissements de terrain dans les zones montagneuses.

Les autorités recommandent aux habitants de surveiller attentivement les prévisions météorologiques, de prendre des précautions contre les inondations et les glissements de terrain, en particulier dans les zones montagneuses et de basse altitude, et de se préparer à d’éventuelles perturbations des déplacements et dommages aux infrastructures et aux moyens de subsistance.

VNA/CVN