L'ONU organise un événement spécial de haut niveau sur l'action climatique

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré que grâce à l'accord de Paris, depuis dix ans, les projections pour l'augmentation des températures mondiales sont passées de 4°C à moins de 3°C, à condition que les contributions déterminées au niveau national (CDN) actuelles soient pleinement mises en œuvre.

"Nous avons désormais besoin de nouveaux plans pour 2035 qui aillent beaucoup plus loin et beaucoup plus vite," avec des réductions drastiques des émissions conformes à l'objectif de 1,5°C, couvrant toutes les émissions et tous les secteurs, et l'accélération d'une transition énergétique juste à l'échelle mondiale, a affirmé M. Guterres.

Le chef de l'ONU a indiqué que la Chine avait atteint son objectif 2030 en matière d'énergie éolienne et solaire avec six ans d'avance, et que l'Inde avait atteint 50% de sa capacité électrique à partir de combustibles non fossiles avec cinq ans d'avance.

"La COP30 au Brésil doit aboutir à un plan de réponse mondial crédible pour nous mettre sur la bonne voie," a-t-il déclaré, énumérant cinq domaines cruciaux : l'énergie - bien que les combustibles fossiles dominent toujours, la transition vers les énergies propres doit être boostée ; le méthane - un puissant gaz à effet de serre, dont la réduction drastique au cours de cette décennie est essentielle ; les forêts - la destruction de ce plus grand puits de carbone naturel doit cesser ; l'industrie lourde - où d'importantes avancées technologiques ont contribué à réduire les émissions provenant de la sidérurgie, de la cimenterie et du transport lourd ; et la justice climatique.

M. Guterres a appelé à une action urgente afin de débloquer des fonds pour les pays en développement afin qu'ils puissent tirer parti des avantages des énergies propres et protéger les vies et les économies.

Compte tenu de la rapidité et de l'ampleur de la crise climatique qui s'aggrave à l'échelle mondiale, le secrétaire général des Nations unies organise le sommet sur le climat de mercredi, en marge du débat général de l'Assemblée générale des Nations unies, afin de servir de plateforme aux dirigeants mondiaux pour présenter leurs nouveaux plans d'action nationaux en matière de climat et tirer parti des avantages de la nouvelle ère des énergies propres.

D'ici la COP30, prévue en novembre à Belém, au Brésil, toutes les parties à l'accord de Paris doivent soumettre de nouvelles CDN qui reflètent des mesures audacieuses pour la prochaine décennie.

