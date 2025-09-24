Hong Kong en alerte maximale face au super typhon Ragasa, 14 morts à Taïwan

Au moins 14 personnes sont mortes à Taïwan (Chine) des suites de la rupture d'une digue provoquée par le passage du typhon Ragasa, dont les fortes pluies et les vents violents balaient le 24 septembre au matin le Sud de la Chine où Hong Kong est placé en alerte maximale.

À 08h00 (00h00 GMT), Ragasa se trouvait à quelque 120 km au sud de Hong Kong (Chine), selon le service météorologique local. Il générait des vents d'une vitesse maximale de 195 km/h en son centre, tout en traversant la Mer Orientale en direction de l'Ouest.

Avant de frapper le Sud de la Chine, la tempête accompagnée de pluies torrentielles a touché le Nord des Philippines, mais aussi Taïwan où, le 23 septembre, un lac formé il y a plusieurs années par un glissement de terrain s'est rompu, inondant une ville voisine, selon une vidéo obtenue par l'AFP.

Au moins 14 personnes sont mortes et 18 autres blessées, ont annoncé les autorités du comté de Hualien, dans l'Est de Taïwan. Trente personnes sont encore recherchées par les secours, de même source.

"À certains endroits, l'eau est montée jusqu'au deuxième étage d'une maison et elle a atteint environ un étage dans le centre-ville, où l'eau est en train de se retirer", a déclaré le 23 septembre Lee Lung-sheng, chef adjoint du service d'incendie du comté.

Alerte maximale à Hong Kong

À Hong Kong, les cours sont suspendus depuis le 23 septembre dans les établissements scolaires, les commerces ont fermé et les services de transport ont été réduits, voire interrompus.

Dans le village Ngong Ping (Ouest), des rafales d'au moins 206 km/h ont été relevées, selon les météorologues.

Un journaliste de l'AFP a vu des vagues de près de cinq mètres de hauteur s'abattre sur la promenade en bord de mer à la tombée de la nuit.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

La Bourse de la ville a modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il "surveillait de près" la situation.

Au total, les autorités chinoises ont annoncé la suspension du travail, de l'enseignement et des transports dans une dizaine de grandes villes du Sud de la Chine, dont le pôle technologique de Shenzhen.

Provisions

Les commerces alimentaires ont été dévalisés dans le Sud de la Chine. Terence Choi, un habitant du lotissement de Heng Fa Chuen de Hong Kong, a raconté avoir stocké deux jours de provisions chez lui, rappelant que son lotissement avait été privé d'eau potable et d'électricité lors d'un précédent super typhon.

"Si nous perdons l'approvisionnement en eau et en électricité, il sera difficile de cuisiner, donc je suis assez nerveux à ce sujet", a déclaré l'ingénieur de 59 ans.

Dans une rue du quartier de la gare de Zhuhai (côte Sud de la Chine), les commerçants ont protégé le 23 septembre dans l'après-midi les devantures des magasins en prévision de la tempête.

"Ce typhon est assez puissant. Nous mettons du scotch sur les vitrines pour éviter qu'elles ne se brisent et que le verre ne se retrouve partout", a expliqué Hong Wei, 28 ans.

De nombreux habitants de cette région sujette aux typhons ont raconté être "habitué" aux tempêtes.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

AFP/VNA/CVN