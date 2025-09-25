Qualcomm dévoile des plateformes de pointe pour accélérer les expériences d'IA

Le géant américain de la technologie Qualcomm a dévoilé, mercredi 24 septembre, le système sur puce mobile le plus rapide au monde et les processeurs de nouvelle génération pour les ordinateurs personnels (PC) lors de son sommet technologique annuel à Maui, à Hawaï.

Photo : Qualcomm/CVN

La plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur mobile le plus puissant de Qualcomm à ce jour, est conçue pour offrir une expérience utilisateur révolutionnaire et établir de nouveaux standards dans le secteur, selon la société.

"Elle permet à des agents IA personnalisés de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez et de penser avec vous en temps réel," a déclaré Chris Patrick, vice-président principal et directeur général de la division téléphonie mobile de Qualcomm. "Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 repousse les limites de l'IA personnelle, vous permettant de vivre dès aujourd'hui l'avenir de la technologie mobile."

Lors du sommet, Qualcomm a également présenté deux processeurs avancés pour PC Windows : le Snapdragon X2 Elite Extreme et le Snapdragon X2 Elite.

Ces deux processeurs offrent des performances supérieures, une autonomie de batterie de plusieurs jours et des capacités d'IA révolutionnaires, ce qui en fait les processeurs les plus rapides et les plus efficaces jamais conçus pour les PC Windows, a déclaré la société.

Le Snapdragon X2 Elite Extreme est conçu pour les PC ultra-haut de gamme, afin de prendre en charge les expériences d'IA agentique, l'analyse de données complexes, le montage multimédia professionnel et la recherche scientifique. Quant au Snapdragon X2 Elite, il offre un multitâche puissant et efficace pour la productivité, la créativité et le divertissement dans le cadre de charges de travail gourmandes en ressources.

Le Snapdragon Summit, le sommet technologique annuel de Qualcomm, se déroule de mardi 23 septembre à jeudi 25 septembre.

Xinhua/VNA/CVN