Le Sud de la Chine à l'heure du nettoyage après le passage du typhon Ragasa

Des centaines de milliers d'habitants du Sud de la Chine entreprennent jeudi 25 septembre de nettoyer les dégâts causés par le puissant typhon Ragasa qui a laissé derrière lui arbres et panneaux arrachés.

>> Le typhon Ragasa traverse le Nord des Philippines, évacuations massives en Chine

>> Hong Kong en alerte maximale face au super typhon Ragasa, 14 morts à Taïwan

>> Le super typhon Ragasa perd de sa force après avoir pénétré dans la zone maritime du Sud du Guangdong

Photo : AFP/VNA/CVN

Ragasa s'est abattu mercredi 24 septembre sur la province du Guangdong, où vivent des dizaines de millions d'habitants, avec des vents atteignant 145 km par heure, après avoir balayé Hong Kong et fait au moins 14 morts à Taïwan (Chine).

Le typhon a laissé dans son sillage des arbres abattus et des débris jonchant les rues de la ville côtière chinoise de Yangjiang, dans la zone où Ragasa a touché terre, ont constaté les journalistes.

Un vent léger et une pluie fine persistaient jeudi matin tandis que les habitants nettoyaient les rues. L'électricité était toujours coupée dans un quartier résidentiel, a déclaré le patron d'un restaurant dont le toit s'est partiellement effondré.

À Hailing, une île administrée par les autorités de Yangjiang, les secours s'employaient à dégager un énorme arbre tombé en travers de la route.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ragasa a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés à Taïwan (Chine) en provoquant la rupture d'une digue d'un lac de barrage dont les eaux ont déferlé sur des habitations à Hualien, dans l'Est, selon les autorités régionales.

Elles ont révisé à la baisse mercredi soir 24 septembre un bilan initial de 17 morts, après avoir éliminé des doublons.

Commerces fermés

Après avoir annoncé 152 disparus, les autorités taïwannaises ont indiqué avoir réussi à établir le contact avec plus d'une centaine d'entre eux. Elles essaient toujours de consolider le nombre de disparus.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quand le typhon a touché terre près de l'île de Hailing mercredi vers 17 heures, les autorités chinoises avaient déjà ordonné la fermeture des commerces et des écoles dans une dizaine de villes du Sud où vivent des dizaines de millions de personnes.

Près de 2,2 millions de personnes du Guangdong avaient été évacuées préventivement. Mais les autorités locales ont ensuite indiqué que plusieurs villes avaient commencé à lever les restrictions.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a rapporté que Ragasa avait touché terre une seconde fois jeudi 25 septembre à 6h30 locales (mercredi 24 septembre 22h30 GMT) à Beihai, dans le Guangxi, sous forme de tempête tropicale.

Les autorités chinoises ont débloqué l'équivalent d'environ 49,2 millions de dollars (41,8 millions d'euros) pour soutenir les opérations de secours, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Arbres arrachés

À Hong Kong, 101 personnes avaient été soignées dans les hôpitaux publics mercredi soir 24 septembre, et plus de 900 avaient trouvé refuge dans 50 abris temporaires à travers la ville, ont indiqué les autorités.

Photo : AFP/VNA/CVN

En dehors des centaines d'arbres arrachés et des inondations dans plusieurs quartiers, environ un millier de vols ont été affectés par Ragasa, a indiqué l'autorité aéroportuaire mercredi soir 24 septembre. Les opérations aériennes devraient revenir à la normale dans les deux prochains jours, a-t-elle dit.

L'alerte typhon maximale a été abaissée à Hong Kong mercredi après-midi 24 septembre près avoir été en vigueur pendant 10 heures et 40 minutes, soit la deuxième plus longue durée jamais enregistrée dans la ville.

Le service météorologique de Hong Kong a classé la tempête comme la plus forte jamais enregistrée dans le nord-ouest du Pacifique cette année. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

AFP/VNA/CVN















