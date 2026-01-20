Une exposition pour mettre en valeur la marqueterie de nacre traditionnelle

L’exposition artistique "Histoire de la maison commune de Vu Thach et des ancêtres du métier de la marqueterie de nacre" ouvre un dialogue entre patrimoine et création contemporaine. À travers cette rencontre, elle ravive la valeur artisanale de la marqueterie de nacre dans le processus de construction de l’identité culturelle de Thăng Long - Hanoï.

Photo : VNA/CVN

L’exposition a été récemment inaugurée à la maison commune de Vu Thach (au 29 rue Hàng Khay, quartier de Cua Nam, Hanoï). L’événement a été organisé par le Comité populaire du quartier de Cua Nam, en coordination avec le Comité populaire de la commune de Chuyên My, le curateur Nguyên Thê Son et une équipe d’artistes.

L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet "L’histoire des maisons communales dans les rues", déployé par la ville de Hanoï depuis plus de deux ans. Cette édition se concentre sur le récit de la maison commune de Vu Thach et du métier de la marqueterie de nacre - un artisanat d’excellence qui a connu une période de prospérité étroitement liée à la rue Hàng Khay.

Photo : VNA/CVN

L’exposition réunit les artistes Vu Xuân Dông, Lê Dang Ninh, Truong Hoàng Hai, Pham Thuy Tiên, Dô Hiêp et Nguyên Thê Son. À travers la peinture, l’installation et diverses formes d’art contemporain, les œuvres sont le fruit de recherches sur l’histoire du métier de la marqueterie de nacre, tout en mettant en valeur l’esprit créatif de la communauté des artisans qui vivaient, travaillaient et pratiquaient leurs activités religieuses autour de la maison commune de Vu Thach.

Trinh Ngoc Trâm, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Cua Nam, a déclaré : "L’exposition exprime les efforts des autorités locales pour valoriser le patrimoine culturel associé à l’espace de la maison commune de Vu Thach, tout en réintroduisant l’art contemporain au sein de cet espace. À travers des activités d’exposition, des ateliers, des tables rondes et des visites artistiques guidées, le programme ambitionne de renforcer la sensibilisation de la communauté, en particulier des jeunes générations, à la préservation et à la valorisation des métiers artisanaux traditionnels."

Photo : VNA/CVN

Selon le comité d’organisation, la maison commune de Vu Thach est un lieu de culte dédié au général Khoa Ba Son, un héros de l’époque des deux sœurs Trung, qui s’est distingué par ses contributions majeures à l’insurrection contre les envahisseurs étrangers et à la défense de l’intégrité du territoire national.

Au fil des siècles, la maison commune de Vu Thach n'est pas seulement un espace sacré dans la vie spirituelle de la communauté, mais aussi un lieu de conservation de précieuses valeurs historiques, culturelles et esthétiques traditionnelles, incarnées dans son architecture, son système de décrets royaux, ses panneaux calligraphiques, ses sentences parallèles, ainsi que ses objets cultuels finement sculptés et décorés.

Photo : VNA/CVN

La marqueterie de nacre trouve son origine dans le village de Chuôn Ngo (commune de Chuyên My, district de Phu Xuyên, Hanoï) et s’est fortement développée dans les rues autour du lac Hoàn Kiêm de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. Lorsque Hanoï a été agrandie et réaménagée selon le modèle d’une ville coloniale, la rue Hàng Khay - autrefois appelée par les Français "Rue des Incrusteurs" - est devenue un pôle de concentration dense de familles d’artisans incrusteurs, dont les productions raffinées étaient particulièrement prisées par la bourgeoisie urbaine et les visiteurs étrangers.

Au fil du temps, la rue de la marqueterie de nacre a perdu peu à peu sa prospérité et ce métier n’a laissé que des traces dans la maison commune de Vu Thach et dans la mémoire urbaine.

L’exposition "Histoire de la maison commune de Vu Thach et des ancêtres du métier de la marqueterie de nacre" ne se limite ainsi pas à la présentation d’œuvres artistiques : elle contribue également à raviver la fierté liée à l’histoire de cette rue, tout en s’inscrivant dans une démarche de préservation et de valorisation des valeurs du patrimoine culturel de Thăng Long - Hanoï dans la vie contemporaine.

Vân Anh/CVN