Pham Minh Chinh exhorte à booster les liens économiques vietnamo-tchèques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé lundi 20 janvier à Prague les entreprises vietnamiennes et tchèques à coopérer pour porter dans les meilleurs délais le chiffre d’affaires du commerce bilatéral à 5 milliards d'USD et le stock d’investissements tchèques au Vietnam à 2-3 milliards d'USD.

Photo : VNA/CVN

L’espace de coopération et de développement entre les entreprises et les investisseurs des deux côtés est très vaste, a-t-il déclaré lors du Forum des affaires Vietnam - République tchèque organisé dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays d’Europe centrale.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les relations bilatérales reposaient sur une grande confiance politique, l’aspiration à s’élever sur la base de la paix et du développement, le partage des valeurs communautaires fondamentales dans la société, la complémentarité des deux économies et deux marchés.

Il a fait savoir que sa visite officielle en République tchèque visait à hisser les relations entre les deux pays à un nouveau niveau, en célébration du 75e anniversaire des relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, et pour lequel Vietnam a décidé d’exempter de visa les citoyens tchèques dans l’immédiat en 2025.

La République tchèque est le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale, tandis que le Vietnam est son partenaire le plus important au sein de l’ASEAN. Le commerce bilatéral a atteint environ 2 milliards d'USD en 2024. La République tchèque comptait 41 projets de 91 millions d'USD au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité voir des percées stratégiques en matière d’investissement, notamment dans les domaines clés d’intérêt mutuel, dont l’automobile, les industries fondamentales, les transports et l’énergie.

Il a demandé aux entreprises des deux pays de continuer de diversifier leurs produits et leurs chaînes de production et d’approvisionnement, en particulier dans les secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, le big data, l’Internet des objets, le cloud computing, la cybersécurité, la biomédecine, l’optique... et de tirer le meilleur parti de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et d’autres mécanismes de coopération.

Pour faciliter le développement durable des entreprises, le Vietnam considère le développement économique comme une tâche centrale, construit une économie indépendante, autonome et résiliente associée à une intégration internationale proactive, active, profonde, substantielle et efficace, a-t-il indiqué.

Le Vietnam met en œuvre trois percées stratégiques, à savoir le perfectionnement des institutions, en particulier celles de l’économie de marché ; le développement des systèmes d’infrastructures stratégiques ; et le développement et la formation des ressources humaines, en particulier celles de haute qualité, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam promeut un développement basé sur la science, la technologie et l’innovation pour atteindre une croissance à deux chiffres dans les temps à venir ; renouveler les moteurs de croissance traditionnels, promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, a-t-il poursuivi, ajoutant que le pays préconise d’attirer les investissements dans les énergies vertes, les infrastructures vertes et la lutte contre les changements climatiques ainsi que dans l’économie verte, l’économie numérique, l’économie de la connaissance, l’économie circulaire et l’économie nocturne.

Actuellement, le Vietnam promeut activement la connectivité d’infrastructures de transport avec la République tchèque, y compris la reprise de la ligne ferroviaire, en promouvant notamment les vols directs du Vietnam vers la République tchèque, sous la forme d’un itinéraire multi-destinations.

Après le forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de signature d’un accord de coopération sur la formation et la représentation musicales entre l’Académie nationale de musique du Vietnam et l’Orchestre symphonique de Bohême de Prague ; et d’un accord de coopération stratégique entre le Club de la police de Hanoï et le club Slavia Prague sur la formation de jeunes joueurs, l’échange d’expertise technique et l’organisation de matchs amicaux internationaux.

VNA/CVN