Unis pour surmonter les défis et propulser le pays vers un développement durable

Le Politburo et le Secrétariat du Comité central du Parti ont organisé, lundi 20 janvier à Hanoï, une rencontre avec les dirigeants actuels, d'anciens hauts dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie, ainsi qu'avec des membres du Comité central des différents mandats.

L'événement marquait le 95ᵉ anniversaire de la fondation du Parti (3 février 1930-2025) et le Nouvel An lunaire.

À cette occasion, Trân Câm Tu, permanent du Secrétariat et président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, a présenté un rapport retraçant les 95 ans d'histoire glorieuse du Parti. Les anciens dirigeants du Parti, de l'État et du Front de la Patrie ont également apporté de précieuses suggestions empreintes de responsabilité et d'engagement.

Revenant sur les résultats marquants de l'année 2024, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, que malgré des changements importants au sein de la direction supérieure en 2024, le Comité central, le Politburo, le Secrétariat et les organes du système politique avaient su promouvoir l'unité et assurer la mise en œuvre efficace des programmes de travail.

Pour 2025, il a exhorté à déployer des efforts exceptionnels afin de créer des avancées décisives dans l'attraction des investissements, en stimulant vigoureusement la production, le commerce et les services. L'objectif est d'atteindre un taux de croissance d'au moins 8% et de poser les bases d'une croissance à deux chiffres à partir de 2026.

Il a également souligné la nécessité de mobiliser toutes les ressources, de stimuler la créativité et d'exploiter pleinement les potentiels et avantages du pays. "Plus que jamais, nous devons être unis, oser penser, oser agir et oser innover pour l'intérêt commun", a-t-il affirmé.

Le secrétaire général a rappelé la responsabilité de la génération actuelle de dirigeants et membres du Parti, appelés à conduire le pays vers une ère de prospérité et de développement durable. L'objectif ultime est de bâtir un Vietnam socialiste riche, puissant, démocratique, équitable et civilisé.

Il a également souligné que la période 2024-2030 serait cruciale pour atteindre les objectifs stratégiques fixés dans le cadre du centenaire sous la direction du Parti. Pour ce faire, le Vietnam devra réformer ses méthodes de direction, améliorer la capacité de gestion; innover radicalement dans la gestion économique, renforcer le développement culturel et social, et construire un peuple vietnamien doté des qualités et capacités nécessaires pour répondre aux exigences du développement durable. Il a également insisté sur l'importance de garantir la sécurité sociale, de construire un environnement de vie sain, d'atténuer les catastrophes naturelles et de s'adapter au changement climatique.

En outre, il faut protéger fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du pays; assurer la sécurité politique, l'ordre social ; promouvoir les affaires étrangères et l'intégration internationale.

Tô Lâm a également insisté sur la nécessité d'organiser les congrès du Parti à tous les niveaux, en préparation du XIVᵉ Congrès national du Parti. Deux axes majeurs devront être privilégiés : la préparation des documents à soumettre au Congrès et le travail du personnel, ce dernier étant jugé décisif pour la réussite des politiques et directives du Parti visant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère.

À cette occasion, Tô Lâm a remis l'Ordre de l'Étoile d'Or à l'ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, et à l'ancien Premier ministre, Nguyên Tân Dung.

L'Ordre Hô Chi Minh a également été décerné à plusieurs anciens dirigeants, dont Nguyên Sinh Hùng et Nguyên Thi Kim Ngân, ainsi qu'à titre posthume au général Trân Dai Quang, ancien membre du Politburo et ancien président de la République.

Par ailleurs, des insignes honorifiques allant de 40 à 80 ans de membre du Parti ont été remis à 15 anciens membres du Comité central, en reconnaissance de leurs contributions significatives à la cause révolutionnaire.

