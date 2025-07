Pham Minh Chinh est arrivé à Rio de Janeiro pour le Sommet élargi des BRICS et une visite de travail au Brésil

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Lê Thi Bich Trân et une délégation vietnamienne de haut rang ont atterri tôt le 5 juillet (heure locale) à l'aéroport Galeão de Rio de Janeiro, entamant ainsi leur participation au Sommet élargi des BRICS et aux activités bilatérales au Brésil.

>> La participation du Vietnam au BRICS+ 2025 affirme sa position internationale

>> Le Premier ministre en route pour le Sommet élargi des BRICS au Brésil

>> Le statut de partenaire des BRICS renforce la position du Vietnam sur la scène internationale

Le chef du gouvernement vietnamien et sa délégation ont été accueillis à l'aéroport par Laudemar G. de Aguiar Neto, secrétaire à la Promotion du commerce, à la Science, à la Technologie, à l'Innovation et à la Culture du ministère brésilien des Affaires étrangères ; l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi ; et le personnel de l'ambassade du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Renforcer la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable", le Sommet des BRICS 2025 est un événement multilatéral important réunissant une vingtaine de dirigeants de pays, le Secrétaire général des Nations unies et les dirigeants de nombreuses organisations internationales.

Représentant le Vietnam au Sommet des BRICS 2025 en tant que pays partenaire - le 10e pays partenaire des BRICS -, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera et interviendra lors des sessions de haut niveau du sommet, portant sur des sujets tels que le renforcement du multilatéralisme, les questions économiques et financières, l'intelligence artificielle, l'environnement, le changement climatique et la santé mondiale.

À cette occasion, il aura des entretiens bilatéraux avec les dirigeants des pays et organisations participants, affirmant ainsi le rôle, la volonté et les contributions responsables du Vietnam à ce mécanisme multilatéral, tout en approfondissant sa coopération avec les membres des BRICS et les organisations internationales.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit également de la troisième visite consécutive du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil. Outre le Sommet élargi des BRICS, il participera également à des activités bilatérales au Brésil, visant à promouvoir une coopération multiforme, notamment dans le domaine économique.

Le Brésil est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, et le Vietnam est également un partenaire important du Brésil en Asie du Sud-Est. Les échanges commerciaux entre les deux pays connaissent une forte croissance, atteignant environ 8 milliards de dollars en 2024. Ils s'efforcent de porter ce chiffre d'affaires à 10 milliards de dollars en 2025 et à 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Au cours de son voyage, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera le président brésilien Lula da Silva, visitera des installations culturelles et sportives locales, participera à un séminaire d'affaires et collaborera avec de grandes entreprises brésiliennes. Ces activités devraient contribuer à renforcer l'engagement politique et la confiance, favorisant ainsi un développement global, profond et durable des relations entre le Vietnam et le Brésil, et apportant des avantages concrets aux populations des deux pays.

VNA/CVN