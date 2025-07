Le Vietnam et le Japon boostent leur coopération dans l'énergie biomasse

Photo : VNA/CVN

Au cours de la rencontre, le dirigeant d'Erex a présenté des recommandations concernant la tarification de l'électricité issue de la biomasse et l'ajustement des taux de change dans les contrats d'achat d'électricité. Il a également présenté le programme de bourses d'Erex, qui vise à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines pour les secteurs des énergies renouvelables et des semi-conducteurs.

Erex, leader japonais de l'énergie biomasse, souhaite développer des zones de matières premières, construire des centrales biomasse et convertir des centrales à charbon à la biomasse au Vietnam. L'entreprise a investi dans plusieurs centrales biomasse au Vietnam, notamment celles de Hâu Giang (20 MW), Yen Bai (50 MW) et Tuyên Quang (50 MW).

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré que le Vietnam considère les énergies renouvelables, notamment la biomasse, comme un pilier essentiel de sa feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dans le cadre du VIIIe Plan de développement énergétique actuel, le pays vise à atteindre 2 270 MW de capacité installée de production d'électricité à partir de biomasse et de déchets d'ici 2030.

Il a salué la contribution d'Erex à la transition énergétique du Vietnam et a affirmé le soutien du gouvernement aux projets conformes à la planification nationale et à la législation locale. Il a également pris acte des préoccupations d'Erex concernant les prix et les conditions contractuelles, soulignant que la fourchette de prix actuelle a été calculée en fonction de multiples facteurs, notamment la compétitivité de l'électricité issue de la biomasse par rapport aux autres sources d'énergie renouvelables, l'impact sur les prix de vente et d'achat de l'électricité, ainsi que les données collectées sur les projets de production d'électricité à partir de biomasse existants et prévus.

Il a encouragé Erex à poursuivre le développement de sa coopération dans les projets de co-combustion biomasse-charbon et à soutenir la transition énergétique et la formation professionnelle du Vietnam.

Pour mettre en œuvre efficacement les activités d'investissement, la coordination avec les autorités vietnamiennes est essentielle, garantissant le respect de la législation locale et l'alignement sur la planification sectorielle, a-t-il souligné.

Nguyên Chi Dung a souligné que le gouvernement vietnamien encourage, promeut et soutient les entreprises japonaises dans leurs investissements au Vietnam et leur coopération pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Cela permettra au Vietnam de mieux s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises japonaises, notamment dans les domaines où le Japon possède des atouts et où le Vietnam accorde une priorité, notamment les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et, plus particulièrement, l'énergie issue de la biomasse.

VNA/CVN