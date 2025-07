Le Vietnam et la Thaïlande s'engagent à approfondir leurs relations militaires

Le chef d'état-major général de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong, et le chef des forces de défense thaïlandaises, le général Songwit Noonpackdee, ont convenu d'approfondir leur coopération en matière de défense lors de discussions à Hanoï le 4 juillet.

Ces discussions ont eu lieu juste après la cérémonie d'accueil de l'invité thaïlandais, en visite au Vietnam les 4 et 5 juillet.

Nguyên Tân Cuong, également membre permanent de la Commission militaire centrale, a décrit la coopération en matière de défense comme un pilier essentiel du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande et a souligné le rôle essentiel de l'ASEAN dans l'élaboration et le maintien de la structure de sécurité régionale, tout en promouvant une coopération approfondie entre les États membres et entre l'ASEAN et ses partenaires.

Le Vietnam attache une grande importance aux liens de coopération avec les États membres de l'ASEAN, dont la Thaïlande, au nom de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Il s'est félicité du développement approfondi, concret et efficace des relations bilatérales en matière de défense, notamment des échanges de délégations à tous les niveaux. Il a également souligné le bon fonctionnement des mécanismes de coopération, notamment le dialogue sur la politique de défense, la formation du personnel, les échanges d'officiers, la collaboration entre les branches militaires, ainsi que le soutien mutuel et la consultation au sein des forums multilatéraux et des cadres régionaux.

Tourné vers l'avenir, il a proposé d'accroître les échanges de délégations, de tirer parti des mécanismes de coopération existants et de favoriser une collaboration plus concrète et efficace, notamment dans le domaine du maintien de l'ordre maritime. Il a également appelé à un renforcement de la formation en matière de défense et à l'exploration d'autres domaines potentiels, ainsi qu'à une consultation et un soutien mutuel plus étroits lors des forums multilatéraux et des événements internationaux organisés par chaque partie.

Sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun, il a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Il a également réaffirmé son adhésion aux "quatre non" de la politique de défense (pas d'alliances militaires, pas de soutien d'un pays contre un autre, pas de bases militaires étrangères et pas d'utilisation du territoire vietnamien pour contrer d'autres pays).

Concernant la question de la Mer Orientale, Nguyên Tân Cuong a réitéré la position du Vietnam selon laquelle tous les différends doivent être réglés par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi qu'aux accords régionaux tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Il a également exprimé le soutien de son pays à la conclusion rapide d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) pratique et efficace.

Songwit Noonpackdee, pour sa part, a salué la politique de défense vietnamienne des "quatre non" et a réaffirmé le soutien de la Thaïlande au règlement des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

Il a exprimé l'espoir que les liens bilatéraux en matière de défense continueront de s'approfondir de manière concrète et efficace dans les années à venir.

