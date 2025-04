Banquet en l’honneur du secrétaire général et président chinois Xi Jinping

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président vietnamien Luong Cuong ont présidé lundi soir 14 avril à Hanoï un banquet solennel en l’honneur du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping et la délégation de haut niveau du Parti et de l’État chinois, en visite d’État au Vietnam.

S’exprimant lors du banquet, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la signification de cette visite du dirigeant chinois Xi Jinping dans le contexte où les deux peuples célèbrent le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine.

Il a déclaré que cette visite au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping est son premier voyage à l’étranger en 2025, démontrant l’importance et la priorité absolue accordée par le PCC, l’État et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping au Vietnam et aux relations Vietnam - Chine.

Le dirigeant vietnamien a informé des résultats de son entretien avec Xi Jinping lors duquel les deux parties sont parvenues à des conceptions communes importantes et complètes sur les principales orientations et mesures visant à promouvoir les relations entre les deux Partis et les deux pays ainsi qu’à les rendre plus substantielle et les porter à une nouvelle hauteur dans la nouvelle ère de prospérité, de développement des deux nations.

Les résultats et les perceptions conclues lors des séances de travail entre Xi Jinping et les hauts dirigeants vietnamiens créera de nouvel élan, contribuant au développement de chaque pays, répondant aux attentes des populations des deux pays, a-t-il déclaré.

Dans un esprit d’amitié, le secrétaire général Tô Lâm a souhaité un grand succès à la visite d’État au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et la prospérité aux deux nations.

De son côté, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a exprimé ses remerciements au Parti, au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux avant de saluer les réalisations du Vietnam en matière de développement socioéconomique et sa position croissante sur la scène internationale.

Le dirigeant chinois s’est déclaré convaincu que sous la direction du PCV et du secrétaire général Tô Lâm, le peuple vietnamien met en œuvre avec succès des objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du PCV et d’entrer dans une nouvelle ère - ère de progrès national.

Ces dernières années, les deux parties ont maintenu des échanges stratégiques, orientant conjointement le développement des relations sino-vietnamiennes dans la nouvelle ère et ouvrant une étape pour la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Il a indiqué que les deux pays se trouvent à un nouveau point de départ historique, en gardant à l’esprit le souhait initial de promouvoir l’amitié traditionnelle et se souvenant fermement de la mission commune, suivant de près l'objectif global des "six orientations majeures" : une confiance politique plus élevée, une coopération de défense et de sécurité plus substantielle, une coopération pragmatique plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite, les différends mieux contrôlés et résolus.

Xi Jinping a affirmé que la Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine, à unir leurs efforts et à suivre la voie de la modernisation et du socialisme qui apportera de nombreux bénéfices aux peuples des deux pays.

