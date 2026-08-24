Les prix du pétrole reculent

Les cours du pétrole ont chuté lundi 24 août, alors que les Bourses asiatiques ont ouvert en baisse, sur fond d'interrogations quant à l'intelligence artificielle (IA).

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Le Kospi sud-coréen cédait 3,12% vers 03h20 GMT après que Samsung Electronics a dit racheter ses propres titres à hauteur d'environ 80 milliards de dollars (68 milliards d'euros), soit le plus gros rachat d'actions du pays.

Vers 03h20 GMT, le Hang Seng perdait 2,08%, tandis que le Nikkei reculait de 0,07% et Shanghai cédait 0,89%.

Concernant le pétrole, vers 03h20 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, reculait de 1,3%, à 93,16 dollars. Le baril de West Texas Intermediate baissait lui de 1,5% à 85,75 dollars.

Les investisseurs attendent cette semaine avec impatience les résultats de l'américain Nvidia, entreprise la plus valorisée au monde et indicateur clé du secteur.

La question pour le fabricant de puces reste de savoir si le secteur de l'IA va poursuivre son essor à mesure que cette technologie s'impose dans de nouveaux domaines. Les investisseurs scrutent également cette semaine la réunion annuelle aux Etats-Unis de banquiers centraux, d'économistes et de ministres des Finances, en quête de précisions sur la politique monétaire américaine.

Le Trésor américain a racheté ses propres bons la semaine dernière pour faire baisser les coûts d'emprunt, le rendement des obligations à 30 ans ayant atteint des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis 2007, avant une crise financière mondiale.

APS/VNA/CVN