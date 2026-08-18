Pétrole détecté au large de l'Amazonie : un "passeport pour l'avenir", salue Lula

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a qualifié lundi 17 août de "passeport pour l'avenir" le pétrole récemment découvert au large de l'Amazonie.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La compagnie publique brésilienne Petrobras a annoncé vendredi 14 août avoir détecté des indices de la présence de pétrole en eaux profondes à 175 km des côtes de l'Amazonie, dans une vaste région maritime nommée Marge équatoriale.

L'entreprise avait entamé ce forage en octobre 2025, après cinq années de procédure pour l'obtention d'un permis environnemental.

Les organisations de défense de l'environnement ont alerté sur un risque pour une région riche en biodiversité au large de la plus grande forêt tropicale du monde.

Le pétrole découvert est "un passeport pour l'avenir de ce pays et en disant cela, je ne renie pas mon combat pour qu'un jour nous n'ayons plus besoin de combustibles fossiles", a assuré lundi 17 août Lula sur la base d'opérations de Petrobras, vêtu d'une combinaison orange.

Il a estimé que l'exploitation de nouvelles réserves renforcera la "souveraineté nationale".

"Je vais le garder dans un coffret, (...) il sent si bon", a déclaré le dirigeant de gauche en exhibant un échantillon de brut, après avoir visité le navire qui a découvert du pétrole en haute mer la semaine dernière.

Selon la présidente de Petrobras, Magda Chambriard, 15 à 20 jours de forage sont encore nécessaires pour mesurer l'ampleur de la découverte.

Des études restent également à mener pour déterminer si elle peut être qualifiée de "commerciale", même s'il y a des raisons d'être "extrêmement optimistes", a-t-elle ajouté.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lula, 80 ans, briguera un quatrième mandat non consécutif lors des élections d'octobre.

Il se dit favorable à l'abandon progressif des combustibles fossiles afin de freiner le changement climatique, mais considère que son pays, neuvième producteur mondial de pétrole l'an dernier, ne peut à ce stade se passer de la manne pétrolière.

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