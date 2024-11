Potentiels de développement de l’industrie alimentaire au Vietnam

Selon plusieurs experts, le Vietnam a des atouts en matière de matières premières vertes pour développer l'industrie alimentaire et des boissons. Il est également un marché ouvert pour les produits durables, car les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits verts.

>> Entreprises vietnamiennes au Salon international de l'alimentation et des boissons

>> Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, marchés potentiels des aliments halal

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Duy Lâm, président de l’Association vietnamienne des sciences et technologies alimentaires (Vietnam Association of Food Science and Technology - VAFoST), grâce à ses ressources, le Vietnam possède des atouts et potentiels pour développer une production durable d’aliments et de boissons.

Ces dernières années, l'industrie alimentaire et des boissons vietnamienne a réalisé des progrès remarquables, apportant une contribution importante à la croissance économique et à la garantie de la sécurité sociale. En 2023, le Vietnam s’est hissé au troisième rang en Asie du Sud-Est en termes de chiffre d’affaires de l’industrie alimentaire, derrière l'Indonésie et les Philippines.

Le développement économique, la croissance démographique et l’amélioration du niveau de vie au Vietnam renforcent la demande de diversifier les produits alimentaires et les boissons. En outre, les nouvelles tendances de consommation offrent des opportunités en or à ce secteur. Après l'épidémie de COVID-19, la demande d'aliments sains et sûrs augmente, apportant de nouvelles opportunités. Par ailleurs, de nombreux accords de libre-échange (ALE) favorisent les exportations nationales de produits alimentaires et de boissons.

De nombreuses entreprises, vietnamiennes comme étrangères, estiment que le Vietnam connaît une demande croissante de variété et de qualité en matière d’aliments, de boissons et de produits fonctionnels. Grâce à une croissance annuelle moyenne de 10 à 12%, l'industrie alimentaire et des boissons attirent l’attention de nombreuses entreprises internationales.

Vers la durabilité

Selon Jim O'Toole, directeur exécutif de Bord Bia (Irish Food Board), dont le rôle est de faire le lien entre les fournisseurs alimentaires, de boissons, et les actuels et potentiels clients à travers le monde, les consommateurs vietnamiens sont de plus en plus intéressés par la traçabilité des aliments. Le potentiel d'expansion de la présence des produits alimentaires et des boissons irlandais sur le marché vietnamien est donc énorme.

La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, prévoit que le chiffre d’affaires du marché vietnamien des aliments et des boissons devrait atteindre plus de 720.000 milliards de dôngs en 2024, soit une augmentation annuelle de 10,92%.

Comme les consommateurs vietnamiens ont tendance à opter de plus en plus pour des produits verts et durables, le marché vietnamien des aliments et des boissons s’oriente vers la durabilité, et ce tout au long de la chaîne de valeur des produits, qu'ils soient fabriqués à l’intérieur du pays ou importés, ajoute-t-elle.

VNA/CVN