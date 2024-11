La ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud favorisera la croissance économique

Le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud est le plus grand projet jamais réalisé, avec un coût estimé à 67,34 milliards d'USD conformément aux calculs préliminaires du ministère des Transports, selon le vice-ministre du Plan et de l’Investissement, Trân Quôc Phuong.

Photo : VNA/CVN

Ce montant considérable favorisera la croissance économique tout au long de la durée du projet de construction, a dit le vice-ministre Trân Quôc Phuong.

Selon des évaluations préliminaires, si cette somme d’argent est déployée d’ici 2035, ce projet augmentera le PIB d’environ 0,97 point de pourcentage. Il s’agit d’un chiffre très important, qui contribuera à la croissance de l’économie, a-t-il souligné.

Le projet produira des effets directs et positifs sur environ 7 à 8 domaines tels que la construction et les industries de sous-traitance, le secteur financier et bancaire, le développement urbain, les services touristiques…, a-t-il précisé.

Une fois mis en service, il permettra également de moderniser les transports, de contribuer à améliorer la compétitivité de l’économie en réduisant les coûts logistiques, d’accélérer le développement des secteurs utilisant cette ligne ferroviaire, a-t-il affirmé.

Il s'agit d'un projet particulièrement important pour le développement national, contribuant à améliorer la position et la fortune de la nation dans la nouvelle ère. Il faut donc une grande détermination, de grands efforts et des actions drastiques des organes compétents, a-t-il souligné.

Selon les propositions du ministère des Transports, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud aura une vitesse nominale de 350 km/h et fera d’une longueur totale de 1.541 km. La ligne ferroviaire électrifiée comprendra 23 gares de passagers et cinq gares de fret. Elle traversera 20 villes et provinces.

VNA/CVN