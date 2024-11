De belles perspectives pour les noix de coco vietnamiennes

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les cocotiers sont actuellement cultivés dans 15 provinces sur une superficie de 200.000 ha, avec une production annuelle estimée à 2 millions de tonnes. Des noix de coco fraîches du Vietnam sont exportées vers 15 marchés à travers le monde, avec un volume de 30.000 tonnes.

>> La Chine importe les premiers lots de noix de coco fraîches via ses postes frontaliers terrestres

>> Tiên Giang exporte son premier lot de noix de coco fraîches vers la Chine

Photo : VNA/CVN

Récemment, la Chine a accordé des codes aux noix de coco fraîches vietnamiennes exportées. Selon Nguyên Dinh Tùng, directeur général de la société Vina T&T, en utilisant une bonne technologie, la durée de conservation peut aller jusqu'à 70 jours, aidant à garantir une qualité optimale lorsqu'elles sont mises en vente. Vina T&T a signé des contrats avec deux entreprises chinoises et a également exporté de premiers conteneurs vers la Chine, a-t-il indiqué.

Chaque année, la Chine consomme plus de 4 milliards de noix de coco, dont environ 2,6 milliards de noix de coco fraîches. La demande est énorme mais la capacité de production de la Chine est encore limitée. Une grande opportunité s'offre ainsi aux producteurs et exportateurs vietnamiens, a souligné Hoàng Trung, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la noix de coco fraîche se classe au 6e rang parmi les fruits en termes de chiffre d'affaires à l'exportation, après le durian, le fruit du dragon, la banane, la mangue, la jacque. On estime qu'au cours des 10 premiers mois de 2024, les exportations de noix de coco fraîches auraient rapporté plus de 120 millions d'USD.

Avec les nouveaux protocoles d’exportation, de nombreux exportateurs ciblent ce fruit. La filière est en mesure de réaliser une percée en matière d’exportations.

Opportunités d'exportation

Selon Nguyên Dinh Tùng, les noix de coco vietnamiennes ont comme avantage compétitif leur qualité. Puisque les consommateurs du monde entier savent que la qualité des noix de coco vietnamiennes n’est pas inférieure à celle de la Thaïlande et d’autres pays exportateurs, ils ont tendance à les choisir.

Les noix de coco fraîches vietnamiennes sont actuellement recherchées par de nombreuses entreprises d'exportation. Certaines ont obtenu des contrats pour exporter 30 à 40 conteneurs jusqu’à fin 2024.

Nguyên Dinh Tùng a particulièrement insisté sur la nécessité de choisir des produits de qualité supérieure à présenter aux consommateurs étrangers, car ils constituent la marque d’une filière spécifique et, plus généralement, d’un pays.

La qualité des produits peut remplacer des milliers de mots lors des offres commerciales, les noix de coco fraîches ne font pas exception, a-t-il souligné.

VNA/CVN