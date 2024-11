Le gaz et le GNL, essentiels pour le développement économique du Vietnam

La croissance économique du Vietnam dépend d’investissements stratégiques dans les infrastructures gazières et contrats de gaz naturel liquéfié (GNL) ainsi que de réformes politiques cruciales, alors que la demande nationale en gaz devrait augmenter en moyenne de 12% par an et pourrait tripler d'ici le milieu des années 2030, selon une étude de la société de recherche et de conseil en énergie Wood Mackenzie.

Photo : VNA/CVN

La consommation de gaz continuera de croître en raison de la demande énergétique de plus en plus élevée, passant de 8 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) en 2020 à 20 Mtep en 2035. Au cours de cette transition, la part du charbon dans la consommation diminuera de 7 Mtep d'ici 2050.

Joshua Ngu, vice-président pour la région Asie-Pacifique chez Wood Mackenzie, a indiqué que le secteur de l’électricité continuera de dominer la consommation de gaz, avec des prévisions selon lesquelles ce combustible représentera jusqu'à 14% de la production totale d’électricité en 2030. "La production d’électricité à partir de gaz devient de plus en plus essentielle pour éviter une éventuelle pénurie d’électricité dans un avenir proche."

Alors que la production d’électricité à partir de charbon stagnera dans la période à venir et que les énergies renouvelables continueront de faire face à des défis tels que des performances intermittentes ou des contraintes de réseau, le gaz et le GNL seront des sources d'énergie cruciales pour garantir la sécurité énergétique nationale et soutenir une croissance économique durable.

La production de gaz au Vietnam

Outre l’augmentation prévue de la demande en gaz, le Vietnam fait face à plusieurs défis dans la production nationale. Les gisements actuels, principalement situés dans la région Sud-Est, arrivent à maturité, entraînant une réduction de 25% de l'offre nationale de gaz au cours des cinq dernières années.

Cependant, avec des projets de développement récents tels que la Décision d'Investissement (FID) pour le Bloc B dans le Bassin de Malay, la production de gaz devrait augmenter de 0,4 milliard de pieds cubes (soit environ 11,3 millions de mètres cubes) par jour d'ici 2030. Par ailleurs, la construction d’un gazoduc depuis le bloc de production partagé de Tuna (Indonésie) en mer de Natuna devrait permettre d’acheminer du gaz vers le Vietnam à partir des années 2030.

Risque de volatilité des prix sur le marché national

Photo : VNA/CVN

L'étude de Wood Mackenzie indique que le Vietnam est entièrement exposé au marché du GNL spot (achat comptant), n'ayant conclu aucun contrat d'achat à long terme. De plus, les différences entre le coût de l'électricité produite à partir de GNL, les contrats d'achat d'électricité, et le manque de progrès des projets de production d'électricité à partir de GNL sont devenus des obstacles notables à la conclusion de contrats pour le GNL au Vietnam.

Le développement de nouvelles infrastructures gazières réduira les préoccupations liées à la pénurie de gaz. Le réseau principal de gazoducs au Vietnam est actuellement concentré dans le Sud. Deux terminaux de stockage de GNL ont été construits dans le sud, avec le terminal de Thi Vai déjà en service et celui de Hai Linh prévu pour septembre 2024. Plusieurs autres terminaux de GNL sont en phase d’étude de faisabilité et pourraient être opérationnels dès le début des années 2030.

"L’approbation en mai 2023 par le gouvernement vietnamien du Plan d'action pour le Plan directeur d’Électricité VIII souligne l'importance des projets de production d’électricité à partir de GNL, visant à ajouter 22,4 GW de capacité de production d'électricité au GNL d'ici 2030", a déclaré Mme Yulin Li, experte en gaz et GNL chez Wood Mackenzie.

Cependant, pour que le Vietnam exploite pleinement le potentiel du gaz et du GNL, un cadre énergétique spécialisé est nécessaire pour se concentrer sur les politiques et réglementations énergétiques. "Un cadre politique solide est indispensable pour attirer les investissements dans le développement des infrastructures de gaz en aval et en milieu de chaîne", a insisté Mme Li.

Photo : VNA/CVN

Selon l'analyse de Wood Mackenzie, le Vietnam devrait renforcer ses partenariats avec des fournisseurs capables de répondre aux exigences nationales. Actuellement, plusieurs fournisseurs réputés sont actifs au Vietnam, notamment Petronas.

En tant que l'un des plus grands producteurs intégrés de GNL au monde, Petronas produit plus de 36 millions de tonnes de GNL par an dans ses installations à Bintulu, en Australie, en Égypte, et prochainement au Canada. Ce vaste réseau renforce la réputation de Petronas pour fournir du GNL au Vietnam.

Initialement fournisseur d'énergie pour le marché intérieur malaisien, Petronas a étendu son approvisionnement à des économies clés d'Asie comme le Japon, la Chine et la République de Corée. Cette expansion souligne l’expertise et la connaissance approfondie de Petronas des facteurs et des tendances influençant le fonctionnement des marchés en Asie, ainsi que sa capacité à proposer des solutions sur mesure et flexibles adaptées aux termes de chaque contrat.

Avec la vision d’un avenir plus vert, Petronas produit du GNL de manière responsable, en adoptant et en améliorant des technologies de réduction des émissions. Des mesures telles que l’électrification, la prévention des émissions fugitives et le torchage, ainsi que les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), sont des efforts cruciaux dans ce processus.

Wood Mackenzie est une entreprise mondiale fournissant des informations sur les énergies renouvelables, l'énergie et les ressources naturelles.

Diêu Linh/CVN