Percée pour l’éducation et la formation : le Vietnam entre dans une nouvelle ère

Le Bureau politique vient d’adopter la Résolution 71-NQ/TW, un texte fondateur ouvrant une phase de transformation profonde de l’éducation et de la formation nationale. Cette feuille de route affirme la volonté du Parti et de l’État de bâtir un système éducatif moderne, équitable et compétitif, capable de répondre aux défis du développement socio-économique et de l’intégration mondiale.

>> Le Vietnam mise sur l’éducation pour devenir un pays développé

>> La Résolution 71 garantit l'équité dans l'accès à l'éducation au Vietnam

Photo : CTV/CVN

Depuis toujours, le Parti et l’État vietnamiens considèrent l’éducation, au même titre que la science et la technologie, comme une priorité nationale. Les réformes successives ont permis de franchir des étapes importantes, mais la nouvelle phase de développement du pays exige des solutions décisives. La Résolution 71 entend répondre à cette exigence en posant les bases d’une génération de citoyens instruits, patriotes, compétents et ouverts sur le monde.

Huit groupes de mesures

Le texte fixe huit grands axes : renouveler la pensée et l’action, moderniser le cadre institutionnel, renforcer l’éducation intégrale des jeunes, accélérer la transformation numérique, professionnaliser le corps enseignant et améliorer les infrastructures, réformer la formation professionnelle, hisser l’enseignement supérieur à un niveau international et, enfin, approfondir l’intégration et la coopération internationales.

Photo : ND/CVN

Chaque axe s’accompagne de dispositions concrètes. Parmi elles : une politique d’avantages salariaux renforcés pour les enseignants, avec une allocation professionnelle portée à 70% minimum pour les enseignants du primaire et du secondaire, 100% pour ceux exerçant en zones frontalières, insulaires et défavorisées.

Pour les enseignants, ces mesures représentent un véritable souffle nouveau. "Les annonces de la Résolution 71 nous redonnent confiance et énergie", confie Lê Thị Hang, professeure de collège à Thanh Hoa (Centre). "Nous ressentons un vrai soutien qui nous motive à nous investir davantage dans notre mission".

Une réforme structurelle attendue

Selon Nguyên Thi Viêt Nga, membre de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, la Résolution 71 se distingue par sa dimension pragmatique : création d’un Fonds national de bourses, gratuité progressive de la scolarité obligatoire et fourniture gratuite de manuels scolaires à l’horizon 2030. "C’est une avancée historique qui répond aux attentes de la population pour une éducation équitable et moderne", estime-t-elle.

L’approche du texte consiste à réduire les inégalités régionales, à lever les blocages administratifs et à garantir l’égalité d’accès à la connaissance tout en laissant aux localités la flexibilité nécessaire pour adapter l’éducation à leur réalité.

Photo : BHT/CVN

Pour Hoàng Ngoc Vinh, ancien directeur du Département de l’enseignement professionnel au ministère de l’Éducation, la Résolution 71 est un "coup d’accélérateur" comparable aux grandes réformes économiques déjà entreprises. Elle aborde directement les points sensibles, tels que la modernisation du recrutement universitaire ou la rationalisation des organes de gouvernance scolaire.

"Le système éducatif doit fonctionner comme un véhicule lancé à pleine vitesse : avec un moteur puissant - la volonté politique -, des freins fiables – un mécanisme de supervision indépendant - et un conducteur compétent – une équipe dirigeante intègre et professionnelle", résume-t-il.

La Résolution fixe des objectifs ambitieux : d’ici 2030, généraliser la scolarisation des enfants de 3 à 5 ans, rendre obligatoire l’enseignement jusqu’au collège et amener au moins 85% des jeunes à terminer le lycée. À plus long terme, l’horizon 2045 vise l’intégration du Vietnam parmi les vingt premiers systèmes éducatifs au monde, avec une main-d’œuvre hautement qualifiée en intelligence artificielle, en technologies numériques et en langues étrangères.

VT-Thao Nguyên/CVN