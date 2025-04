Le Vietnam remporte la 2e place au Championnat du monde FIRST Tech Challenge 2025

C’était la première fois que cette équipe, composée de 15 membres, participait au Championnat du monde FIRST Tech Challenge (FTC).

Le FIRST Tech Challenge World Championship est un grand tournoi annuel de robotique au monde, attirant près d’un million de participants à l’échelle internationale. La finale de l’édition 2025 aux États-Unis a rassemblé 1.100 équipes venues de plus de 50 pays, réunissant plus de 50.000 concurrents.

Trân Thuy Duong, directrice du lycée Hanoï-Amsterdam, a déclaré que cette performance n’est pas seulement une victoire éclatante, mais aussi une étape marquante pour l’éducation STEM au Vietnam.

Après près d’une décennie de construction et de développement, GreenAms Robotics a réalisé le rêve de porter l’intelligence vietnamienne sur la scène internationale, a-t-elle souligné.

Obtenir la deuxième place sur la plus grande scène mondiale de la robotique dès leur première participation est une immense fierté, confirmant que les élèves vietnamiens disposent d’un grand potentiel dans les domaines des sciences, de la technologie et du STEM. Non seulement ils excellent dans les compétitions olympiques classiques, mais ils comblent également progressivement leur retard dans l’accès aux sciences et technologies de pointe.

