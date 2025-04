Journée du livre : nourrir la connaissance, connecter la communauté

La cérémonie de lancement en soutien à la Journée du livre et de la Culture de la lecture du Vietnam, le 21 avril, ainsi que l’ouverture du concours d’"Ambassadeur de la culture de la lecture 2025", ont été organisées de manière dynamique et attrayante dans les provinces de Nghê An, Quang Binh (Centre) et Dông Thap (Sud).

Les activités significatives organisées le 18 avril à Nghê An ont réuni des représentants des autorités provinciales, des responsables de divers secteurs, ainsi qu’un grand nombre d’élèves, de membres d’organisations de jeunesse et d’habitants de la région. La cérémonie de lancement a notamment rassemblé près de 40 stands et bibliobus, mis en place par deux organisations partenaires.

Photo : VNA/CVN

Cette cérémonie visait à affirmer l’importance des livres dans l’enrichissement des connaissances, l’éducation de l’âme et l’éveil de la fierté nationale. Les pages des livres deviennent un pont entre le passé glorieux et le présent prospère, encourageant les Vietnamiens à apprécier les réalisations de leurs ancêtres et à poursuivre la construction d’un pays prospère et développé.

Avec le message "Culture de la lecture - Connecter la communauté", "Avec les livres, entrons dans l’ère de l’essor de la nation", la cérémonie a été ponctuée de nombreuses activités dynamiques telles qu’une exposition, des dons de livres, et des présentations d’ouvrages sur la province de Nghê An et le Président Hô Chi Minh, organisées dans la rue piétonne Hô Tùng Mâu du 18 au 20 avril.

À cette occasion, le comité d’organisation a offert une bibliothèque de culture de la lecture au village d’enfants SOS de Vinh. L’Association pour la promotion de l’éducation de la province de Nghê An a également remis des cadeaux à dix élèves de ce village.

Photo : VNA/CVN

À Nghê An, en six ans d’organisation (2019-2025), le concours d’"Ambassadeur de la culture de la lecture" a recueilli plus de 530.000 candidatures ; en moyenne, chaque année, plus de 100.000 candidatures sont reçues pour le premier tour au niveau des districts, plus de 3.500 sont sélectionnées pour la présélection provinciale, et 20 sont retenues pour la compétition nationale, avec de nombreux prix remportés par les participants.

Enrichir les connaissances, nourrir les aspirations

Lors de la soirée d'ouverture de la Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam dans la province de Dông Thap, Huỳnh Thi Hoài Thu, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme, a indiqué que la région de "Đất Sen hồng" (Terre des Lotus Roses) - un autre nom de Dông Thap - est l'une des plus riches en traditions d'apprentissage. La province compte deux des cinq villes vietnamiennes reconnues par l'UNESCO comme “Villes d'apprentissage” : la ville de Sa Dec et la ville de Cao Lanh.

La Journée du livre et de la culture de la lecture, quatrième édition de 2025, placée sous le thème “Lire des livres - enrichir les connaissances, nourrir les aspirations, promouvoir l'innovation et la créativité”, se déroule du 18 au 21 avril. Cet événement est porteur de sens, marquant une nouvelle étape dans la promotion de la culture de la lecture et son rayonnement auprès du public, en particulier auprès de la jeune génération.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette Journée, plusieurs activités ont été organisées, telles que : le concours "Espace d'exposition de livres - Art d’empilement de livres" ; des conférences thématiques sur la Journée du livre et de la culture de la lecture ; des rencontres avec des auteurs, la présentation d’œuvres littéraires ; des compétitions, des initiatives de soutien à la lecture pour les jeunes ; une exposition de dessins pour enfants, la présentation d’ouvrages via le site internet et la page Facebook de la bibliothèque provinciale ; la mise en œuvre du modèle "Documents numériques géographiques accompagnant le programme d’éducation locale" ; des activités de lecture sur le thème "Les livres - Clé du succès" à destination des personnes handicapées.

En parallèle, ont également eu lieu un concours de lecture autour de questions sur “La Terre et les habitants de Dông Thap au cours de 50 ans de construction et de développement” ; un concours de critique de livres destiné aux membres des organisations de jeunesse ; des services de bibliothèque mobile "Lumière du savoir" ; des activités de lecture avec mots croisés, lecture de bandes dessinées, création de marque-pages… ainsi que d'autres activités complémentaires pour les jeunes et les enfants.

Photo : VNA/CVN

Diversité des activités

La Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam à Quang Binh s'est tenue à la Bibliothèque provinciale, avec la visite de l'espace d'exposition de livres de la bibliothèque provinciale ; des tables rondes, des échanges avec les lecteurs ; la découverte de la Journée du livre et de la culture de la lecture du Vietnam 2025 ; des dons de livres à la bibliothèque provinciale destinés aux élèves des écoles des régions rurales et reculées...

Lors de la cérémonie d'ouverture du 18 avril, Mai Xuân Thành, vice-directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Binh, a déclaré qu’il s’agissait de la dixième édition organisée par son établissement, et de la troisième édition du concours d’"Ambassadeur de la culture de la lecture" destiné aux élèves.

Cet événement permet de mettre en valeur l'importance des livres, de souligner leur rôle et leur importance dans la vie sociale, dans le développement des connaissances, l’éveil de la créativité et la diffusion de la culture de la lecture au sein de la communauté. C’est également une opportunité pour chaque citoyen de réfléchir à ses habitudes de lecture personnelles, familiales et sociétales ; à partir de là, l’amour des livres et l’esprit d’apprentissage tout au long de la vie se propagent - un facteur clé pour développer une main-d’œuvre qualifiée à l’ère de la transformation numérique actuelle.

Mai Xuân Thành a également souligné que le concours d’"Ambassadeur de la culture de la lecture" est une activité enrichissante qui aide les jeunes générations à exprimer leurs compétences en écriture et à partager leurs points de vue sur les livres et sur la valeur de la lecture. Ainsi, les élèves et étudiants peuvent devenir des ambassadeurs de la culture de la lecture, jouant un rôle essentiel dans l’instauration d’habitudes de lecture au sein de la société.

Van Ty - Van Tri - Ta Chuyên/CVN