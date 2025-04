Remise à la partie américaine des restes de soldats portés disparus

>> Les efforts se poursuivent pour rechercher les pêcheurs portés disparus en mer

>> Des restes de soldats américains portés disparus au Vietnam rapatriés

>> Remise des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre

Cet événement s'inscrivait dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), ainsi que du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet 1995 - 2025). Il a marqué une étape importante dans la normalisation et le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux nations.

Photo : MAE/CVN

Cette 169e cérémonie de ce type a réuni des représentants de haut niveau de l'Office vietnamien chargé de la recherche des personnes portées disparues (VNOSMP), des délégations des ministères vietnamiens des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, et des responsables de l'Office MIA (Missing-in-action) des États-Unis à Hanoï.

Lors de la cérémonie, le Vietnam a officiellement remis à la partie américaine quatre urnes contenant les restes humains exhumés lors de récentes opérations de recherches conjointes menées dans la ville de Huê et les provinces de Quang Tri et Kon Tum.

Photo : MAE/CVN

Le 15 avril, ces ossements ont fait l'objet d'une expertise préliminaire par des spécialistes vietnamiens et américains. Les conclusions de cette évaluation suggèrent qu'ils pourraient appartenir à des soldats américains portés disparus durant le conflit.

La coopération humanitaire entre le Vietnam et les États-Unis dans la recherche et le rapatriement des soldats américains disparus au Vietnam a débuté après la signature des Accords de Paris en 1973. Depuis lors, cette collaboration a permis d'obtenir des résultats concrets, notamment l'identification et le rapatriement des restes de plus de 735 soldats américains.

VNA/CVN