Trân Thanh Mân rencontre la communauté vietnamienne au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Les informant de la situation socio-économique du pays, il a rappelé que récemment, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, avait écrit un article important sur la prévention du gaspillage et la réforme de l’appareil organisationnel au sein de l’ensemble du système politique. Le Politburo a discuté et préparé la mise en œuvre de la rationalisation de l’appareil du niveau central au niveau local, dans le but de réduire les dépenses du budget de l’État pour investir dans le développement du pays.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que le Parti et l’État reconnaissent et apprécient toujours le rôle de la communauté vietnamienne au Cambodge, qui compte plus de 100.000 personnes, qui fait également partie de celles qui font face à de nombreuses difficultés.

Plan de relocalisation

Partageant les défis auxquels elles sont confrontées, Trân Thanh Mân a fait savoir que lors de ses rencontres avec les hauts dirigeants cambodgiens, il a exhorté à une attention continue et à des conditions favorables pour que les personnes d’origine vietnamienne puissent vivre et faire des affaires de manière stable et légale au Cambodge.

Il a appelé à un plan de relocalisation raisonnable pour les personnes vivant sur les rivières, y compris la création de zones de relocalisation avec les infrastructures nécessaires, la protection sociale de base et le soutien aux transitions de carrière pour les familles qui doivent être relocalisées.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a également proposé que le Cambodge continue à s’attaquer aux problèmes liés aux formalités administratives pour accélérer le processus d’octroi de la citoyenneté à ceux qui remplissent les conditions.

Trân Thanh Mân a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne continuera à maintenir l’esprit de solidarité et de soutien mutuel, à se conformer aux lois cambodgiennes et à s’efforcer de s’élever.

Dans le cadre de ce voyage, le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Hô Duc Phoc, a travaillé avec l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA) dans l’après-midi du même jour pour écouter ses préoccupations et ses propositions pour aider la communauté des affaires vietnamienne à résoudre les difficultés.

Lors de la séance de travail, le président de la VCBA, Oknha Leng Rithy, a souligné la nécessité d’un soutien continu des deux gouvernements afin que les entreprises et les investisseurs puissent exploiter pleinement leur potentiel existant.

La VCBA a présenté plusieurs recommandations au vice-Premier ministre et à la haute délégation vietnamienne, notamment des demandes au gouvernement d’envisager de travailler avec la partie cambodgienne pour mettre en place des politiques, des mesures et des enveloppes de crédit préférentiels afin de créer de meilleures conditions pour les entreprises vietnamiennes investissant au Cambodge.

Après avoir entendu des rapports sur les opérations des filiales cambodgiennes de plusieurs entreprises vietnamiennes telles que le Groupe de caoutchouc du Vietnam et le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel, Hô Duc Phoc a salué leurs réalisations jusqu’à présent.

Il a encouragé les groupes à continuer de jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’image du pays et le renforcement de son amitié et de sa coopération avec le Cambodge.

La VCBA regroupe actuellement une cinquantaine d’entreprises membres, avec un capital d’investissement total de près de 3 milliards d'USD. Les entreprises vietnamiennes fournissent des emplois à près de 100.000 travailleurs locaux, contribuant ainsi efficacement au développement socio-économique du Cambodge.

VNA/CVN