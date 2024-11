Le Vietnam affirme soutenir les initiatives de paix et de stabilité mondiale aux IPTP

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné le soutien indéfectible du Vietnam aux initiatives qui contribuent à la paix et à la stabilité mondiales et régionales dans un discours prononcé dimanche 24 novembre à l’ouverture de la 11 e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP) à Phnom Penh, au Cambodge.

Intervenant invité, Trân Thanh Mân a déclaré que le Vietnam soutenait le règlement des conflits et des différends mondiaux par des mesures pacifiques, sans menace ni recours à la force, et dans le respect du droit international et de la Charte des Nations unies.

Il a salué les efforts du président du Parti du peuple cambodgien et du président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, et de l’Assemblée nationale du Cambodge pour organiser l’IPTP 11, soulignant que le succès du Cambodge dans la consolidation de la paix, de la réconciliation et du développement national témoigne du noble objectif de construire un monde plus pacifique, prospère et civilisé où les gens cohabitent dans la tolérance.

Promouvoir la compréhension mutuelle

Le Vietnam est une nation éprise de paix, avec une longue tradition de tolérance, de compassion et d’harmonie. Ayant connu de nombreuses guerres pour l’indépendance nationale et la réunification, le Vietnam attache une importance particulière à la paix, à la stabilité et à l’amitié, garantissant que chaque citoyen puisse jouir de l’indépendance, de la liberté, de la prospérité et du bonheur, a-t-il déclaré.

Pour construire la paix, Trân Thanh Mân a déclaré que la première étape consiste à promouvoir la compréhension mutuelle et à réduire les différences entre les pays et les nations. Il est également essentiel de travailler ensemble pour favoriser un développement durable et inclusif, en s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté et des inégalités, car cela créera une base solide pour un monde pacifique et tolérant, a-t-il noté.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné que le respect du droit international et la promotion du multilatéralisme, en particulier le rôle central de l’ONU, constituent l’approche la plus civilisée pour prévenir la guerre et les conflits.

Dans cet esprit, Trân Thanh Mân a exprimé sa confiance dans le fait que les parlements et les parlementaires joueront un rôle actif et auront une voix significative dans la promotion de l’état de droit, l’instauration de la confiance et la promotion du respect mutuel, dans le but de trouver des solutions pacifiques durables aux conflits régionaux et aux défis mondiaux urgents.

Intensifier le dialogue et la coopération

Il a affirmé le soutien ferme du Vietnam aux efforts du Cambodge pour intensifier le dialogue, la réconciliation et la coopération, déclarant qu’en tant que voisin du Cambodge, le Vietnam estime que les expériences réussies du Cambodge en matière de développement national et d’établissement de relations amicales et de coopération avec les pays voisins contribueront à promouvoir la paix et la coopération, tant au niveau régional qu’international.

Lors de l’événement, le président du Sénat du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen, a partagé le parcours de son pays dans la construction de la nation, la réconciliation et le dépassement des divisions pour obtenir la paix et l’unification nationale. Il a exprimé sa profonde gratitude pour l’aide de l’armée vietnamienne pour libérer le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot, ainsi que pour le respect du Vietnam pour son indépendance, son autonomie et ses décisions.

Il a également souligné les récents progrès du Cambodge en matière d’intégration internationale, son rôle en tant que membre responsable de la communauté internationale et ses efforts pour relever les défis mondiaux actuels, soulignant l’importance d’une approche gagnant-gagnant et la nécessité du dialogue et de la coopération pour consolider la paix.

Pour une coexistence et une connectivité inclusives

Au cours de la session, les délégués ont discuté des mesures visant à promouvoir la paix, la réconciliation et la tolérance en investissant dans une structure unifiée de consolidation de la paix et de coopération au développement entre les nations et les parties prenantes éprises de paix. Ils ont souligné le rôle crucial de la diplomatie parlementaire et d’État dans la promotion de la paix, du développement et du respect du droit international, de la justice et du commerce.

L’IPTP opère sous l’égide du Conseil mondial pour la tolérance et la paix (GCTP), une organisation internationale créée en 2017 par des diplomates des Émirats arabes unis et l’actuel président du GCTP, Ahmed Bin Mohamed Aljarwan. L’organisation vise à promouvoir une culture de la paix et à lutter contre la discrimination et l’extrémisme.

Le Cambodge assure la présidence de l’IPTP pour 2023-2024 et abrite le siège régional Asie-Pacifique du GCTP. L’IPTP a conclu des accords de coopération avec une quarantaine de parlements nationaux et régionaux et a le statut d’observateur auprès de l’Union interparlementaire.

L’ANV n’est pas membre de l’IPTP et c’est la première fois qu’elle participe à une session de l’IPTP.

L’IPTP 11, dont le thème est "Une quête de paix, de réconciliation et de tolérance", se tiendra à Phnom Penh, au Cambodge. Elle propose des discussions sur la promotion de l’architecture de la paix, la consolidation de la paix, la réconciliation et la tolérance, le pouvoir collectif des gouvernements, des parlements et de la société, et le renforcement du multilatéralisme, de la coopération et des partenariats pour une coexistence et une connectivité inclusives. L’événement durera jusqu’au 26 novembre.

