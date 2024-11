La visite du chef du PCV en Malaisie contribue à renforcer les relations bilatérales à long terme

>> Déclaration commune Vietnam - Malaisie sur l'élévation des relations au niveau d’un partenariat stratégique global

>> Le secrétaire général du Parti termine avec succès sa visite officielle en Malaisie

>> La visite du chef du PCV en Malaisie affirme le rôle stratégique du Vietnam au sein de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Hoài Trung, cette visite, la première de Tô Lâm dans son nouveau rôle de secrétaire général du Parti, a donné des résultats profonds et pratiques. Lors de son séjour en Malaisie, la délégation a participé à 18 activités clés, dont des entretiens approfondis avec les dirigeants malaisiens ainsi que des réunions avec de grandes entreprises et avec des représentants de la communauté vietnamienne d'outre-mer.

Le secrétaire général du Parti a prononcé un discours politique à la prestigieuse université de Malaya, décrivant la vision du Vietnam pour les relations futures avec la Malaisie et pour une communauté ASEAN unie et prospère. Ses remarques ont également souligné le fait que le Vietnam attache de l'importance à l'ASEAN. Dans le même temps, l'épouse du dirigeant et l'épouse du Premier ministre malaisien ont échangé leurs points de vue sur la promotion des femmes dans les deux pays.

Partenariat stratégique global

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont convenu d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global et ont publié une Déclaration commune sur cette mise à niveau, affirmant leur engagement à se soutenir mutuellement sur les voies de développement respectives des deux pays.

Le Vietnam et la Malaisie sont désormais les seuls partenaires stratégiques globaux de l'autre en Asie du Sud-Est, fournissant un cadre et une orientation essentiels pour la coopération bilatérale dans la nouvelle ère axée sur quatre piliers clés, à savoir le renforcement de la coopération dans les domaines politique, de la défense et de la sécurité ; le renforcement de la connectivité économique pour le développement durable ; l'exploration de nouveaux domaines de coopération tels que la transformation numérique, l'énergie propre et les technologies avancées ; et l'approfondissement de la coordination sur les questions internationales et multilatérales.

Abordant les questions nationales et mondiales, les dirigeants des deux parties ont souligné les similitudes historiques et culturelles des deux pays ainsi que les objectifs communs en matière de développement, qui pourraient favoriser une plus grande confiance politique et une collaboration plus approfondie entre le Parti communiste du Vietnam et les principaux partis politiques malaisiens.

Ils ont convenu de travailler ensemble pour construire une communauté ASEAN cohésive et prospère, le chef du Parti soulignant le ferme soutien du Vietnam à la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025.

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung a ensuite noté que lors de la visite, les dirigeants des deux pays ont souligné l'importance de maintenir la paix, la sécurité, la stabilité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer de l'Est, de ne pas utiliser ou menacer d'utiliser la force et de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Mécanisme de collaboration efficace

Il a déclaré que la visite a suscité une attention considérable de la part des médias malaisiens, en particulier en ce qui concerne la décision d'élever les relations bilatérales. Les résultats de ce voyage sont d'une grande importance, aidant les deux parties à exploiter davantage leur potentiel de coopération, à tirer parti de leurs forces respectives et à contribuer au renforcement d'un environnement pacifique propice à la nouvelle phase de développement national et régional.

En ce qui concerne les orientations futures pour tirer parti de ces résultats significatifs, Lê Hoài Trung a souligné que la tâche initiale des agences compétentes des deux pays est de concrétiser rapidement le cadre du partenariat stratégique global nouvellement établi en élaborant un plan d'action global, tout en examinant et en faisant progresser les accords nécessaires pour créer un mécanisme de collaboration efficace.

Sur la base de ce plan, les ministères et les secteurs concernés devraient rapidement élaborer des programmes spécifiques pour promouvoir les domaines de coopération traditionnels tout en mettant l'accent sur les domaines nouveaux et émergents tels que l'économie verte, l'innovation, la science et la technologie, la transformation numérique et l'énergie verte.

Les agences compétentes devraient également examiner, surveiller et évaluer régulièrement la mise en œuvre de ces plans et programmes pour s'assurer que les accords se traduisent efficacement dans la réalité, au service des objectifs de développement des deux nations dans la nouvelle ère.

Lê Hoài Trung a exprimé son espoir que les deux parties continueront d'accroître les échanges, le partage et les interactions par le biais des canaux étatiques, du Parti et interpersonnels pour nourrir et renforcer leurs liens et consolider les bases du développement solide des relations bilatérales à l'avenir.

VNA/CVN